自比「正港土雞」 侯友宜：不會親中賣台

國民黨總統參選人侯友宜（中）9日表示，他不會親中賣台，用性命顧台灣平安，路線永遠不變。（記者潘俊宏／攝影）

總統大選，藍綠白大打認同戰，民進黨參選人賴清德狂喊「抗中保台」，指國民黨參選人侯友宜 主張服貿、陸生到台就業是「親中賣台」；民眾黨參選人柯文哲則發出黨員信，劍指侯康配「傾中」。侯友宜昨天回嘉義故鄉宣示，自己是「正港」的土雞，嘉義人不會親中賣台，用性命顧台灣平安，親美和中、反對台獨、反對一國兩制，堅持民主自由的制度，是他不變的路線。

侯友宜昨也偕副手搭檔趙少康接受美國NBC專訪向國際表明立場，侯強調，「台灣的未來由2300萬人決定，兩岸歧異須用和平方式解決」，中共從未放棄武力，他不會存在不切實際的幻想，中華民國 是一個主權獨立的國家，會備戰不啟戰，持續強化國防戰備，維持嚇阻的實力，並推動兩岸互動，降低風險與敵意。

趙少康強調，「民主是台灣面對中國大陸，最重要也是最好的武器」，尤其兩岸有同樣的文化、同樣的血緣，中國大陸很難向其民眾解釋，為什麼民主制度可以在台灣發展，卻不能夠適用於中國大陸，台灣民主發展對中國大陸有所影響。

至於美台關係，侯友宜強調，美國是長期支持台灣的最重要盟友，對台軍售或雙方軍事合作交流，都是台灣自主防衛上的關鍵角色，這樣的關係一定會持續並且深化，尤其美國近來積極倡議印太經濟架構，台灣身為地區一份子，定善盡責任，盼美國能協助台灣共同參與，以及其他區域性經濟整合倡議。

柯文哲：抹紅趙剛好而已

藍白合破局後，為搶攻泛綠票，柯文哲日前坦言「內心本質仍為深綠」，「若當選總統，軍事及外交將持續遵循蔡總統路線」，他向黨員發出公開信，稱選擇侯康是走急速傾中路線，已註定遠離主流民意，無勝選機會。他還說，趙少康指控他抹紅國民黨，他不是紅的，所以被抹紅很生氣，那些本來就是紅的，抹紅只是剛好而已，趙少康不是急統嗎？侯就是近朱者赤，近墨者黑。

民眾黨總統參選人柯文哲（左二）9日到淡水老街拜票，他向黨員發出公開信，稱選擇侯康是走急速傾中路線。（記者林伯東／攝影）

趙少康反轟柯文哲，己所不欲，勿施於人，侯友宜會親中賣台嗎？那這樣大概全台灣沒有一個人不親中賣台，不必看到國民黨民調高，就講這些抹紅的話，沒有意義。

賴清德：若簽服貿經濟慘

藍白互批對方抹紅，賴清德昨參加立委參選人曾玟學總部成立，稱許曾參加太陽花學運阻止前總統馬英九簽訂兩岸服貿協定，否則今天台灣經濟只有「慘慘慘」三字可形容，在野黨支持一個中國原則的九二共識、重啟服貿，還想歡迎中國人來台就業，根本是一條錯的回頭路。賴也點名柯文哲主張兩岸一家親、支持重啟服貿，過去主張「墨綠」，當了台北市長，又希望跟藍白合作取得總統勝選，甚至為太陽花學運道歉，政治光譜不斷移動。

侯友宜質疑，賴清德曾說中華民國憲法會影響台灣團結，在外媒報導裡，賴的副手蕭美琴不認同中華民國，賴蕭對自己的國家不認同，賴還說台獨萬歲，這些歷歷在目，台獨的主張就是引戰，賴清德不但不避戰，還要引戰，又不認同中華民國憲法，參選總統是不是要制定新憲法支持台獨？