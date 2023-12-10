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台灣大選最後廝殺 侯賴都想邊緣化柯 讓三腳督變兩強鬥

觀察站／棄保蠢蠢欲動 未來一周關鍵

記者 蔡晉宇
民眾黨總統參選人柯文哲。（記者陳正興／攝影）
民眾黨總統參選人柯文哲。（記者陳正興／攝影）

選戰進入白熱化階段，目前民進黨總統參選人賴清德領先態勢依舊，但支持度卻連突破四成都有點勉強；換言之，藍白陣營之間若能發生高強度棄保，將剩下的選票集中，仍有政黨輪替機會。

近年來普遍認為，選民在最後一個月、甚至最後三周才會做最後投票決定，特別是無特定政黨傾向的200萬票到300萬中間選民，將左右大選結果，接下來一周的選情發展，將至關重要。

賴清德日前公開表示，棄保一定會出現，棄保到何種程度要看當時選戰情況；賴也說，台灣好像還沒有一場總統大選，在投票前50天或30天就已拉開差距。如何嚴防棄保效應，成為當務之急。

目前藍綠白對陣情勢，棄保已經隱隱發作，原因在於柯文哲「老三」地位逐漸定型，原本寄望柯文哲仍有勝選機會的選民，出現轉投其他陣營跡象。

在未來一周的時間，柯文哲支持度是否「破底」，將是重要指標，若柯能固守仍具有相當優勢的年輕票，支持度守住約兩成關卡，那藍白之間縱然有棄保效應，預料強度恐怕不大。

另一種可能情況，柯文哲若出現支持度潰堤，也並不全然意味著棄保發酵。原因在於，柯陣營的年輕票屬性向來以不受配票、棄保影響著稱，不支持柯文哲後，是有可能高比率轉投綠營，進一步造成賴清德擴大領先差距。

賴清德陣營當前正是著眼於，要接收柯文哲游離出來的青年選票，才會祭出「暫不攻擊柯文哲」策略；但侯友宜也不是省油的燈，近來祭出青年買房免頭期款，引發年輕族群相當討論度，目的同樣在鬆動柯營，並促成選戰發展走向藍白間棄保。

棄保效應攸關明年總統大選最終結果，藍綠白各有盤算，就看誰能掌握住關鍵的青年票、中間票。

棄保 柯文哲 賴清德

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