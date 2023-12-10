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台灣大選最後廝殺 侯賴都想邊緣化柯 讓三腳督變兩強鬥

台灣總統大選倒數34天 侯賴廝殺、邊緣化柯

記者蔡晉宇、屈彥辰、林縉明／台北10日電
總統大選將進入最後決戰，三腳督戰況激烈，民進黨總統參選人賴清德支持度難突破四成天花板，選情緊繃。（記者許正宏／攝影）
總統大選將進入最後決戰，三腳督戰況激烈，民進黨總統參選人賴清德支持度難突破四成天花板，選情緊繃。（記者許正宏／攝影）

總統大選進入倒數34天最後決戰，國民黨總統參選人侯友宜、民進黨總統參選人賴清德陣營互相鎖定，將對方視為主要攻防對手，企圖邊緣化民眾黨總統參選人柯文哲，將三腳督戰局轉為「兩強爭霸」，同時因應最後可能出現的棄保效應；柯文哲陣營則全力穩住年輕族群基本盤，透過強化空戰、猛批藍綠，力拚藍綠高牆之外票源。

民進黨操盤人士說，賴清德目前主要對手就是侯友宜，大選已回歸到較接近藍綠對壘的傳統結構；柯的作用在於能一定程度拉垮國民黨，綠軍主要要擊潰對象仍是國民黨。

民進黨操盤人士指出，團隊也有人認為，不能再打柯文哲了，因為綠營要承接柯粉，例如有些年輕票，以及一群中間支持柯文哲的人，看到柯文哲不會當選後，是有可能移動的，千萬不能讓他們跑去支持侯友宜；如此策略亦有避免棄保效應太快發酵的用意。

國民黨人士指出，侯友宜能否逆轉勝，關鍵在下架民進黨選票的集結，對手當然是賴清德和執政的民進黨，包括柯文哲和鴻海創辦人郭台銘等支持在野的選票，都是侯要爭取的對象，因此不會主動攻擊柯文哲。

國民黨主席朱立倫昨天接受媒體專訪也主動表明不批評柯文哲的態度，他表示，跟柯文哲這邊，可能不會再去談合作，但不會攻擊，也不會有任何的衝突性言論，包括柯文哲現在還有時候在講一些話，他都不願意回應，就是因為「我們希望保持一個兄弟登山，是兄弟登山就是各自努力」。

朱立倫直言，藍綠對決目前侯康配亟須補強的兩大問題，一是年輕族群支持度太低，另一個是中南部選區，相對落後比率較大，「尤其是南部，雲嘉南高高屏，我們相對的落後的比率是最大的，會讓我們整體支持度上面，就還是呈現落後的情況」。

柯陣營近期則透過強化空戰、猛批藍綠，希望穩住年輕族群基本盤外，還不忘喊出會延續蔡英文總統外交路線及自稱是墨綠，積極要擴大支持群眾。

柯陣營人士表示，柯文哲近期加強火力，在兩岸議題上，左批綠右打藍，近日接受媒體專訪多次提到，美國已經表明不支持台灣獨立，請問自稱務實的台獨工作者賴清德，如何務實推動台獨，不要從台獨金孫變成台獨龜孫。柯文哲也批評國民黨對中共太過順從，且選擇侯趙配，代表要走傾中路線。

柯文哲昨天也坦言，目前民眾黨就是要鞏固年輕人選票，他認為如果選戰主軸還是圍繞統獨議題，以現在台灣社會反中氛圍，不用投票都知道結果。

柯文哲認為，這次決戰點還是在於年輕人的投票率，民眾黨發起客廳革命，就是想看年輕人能不能回家說服長輩，台灣的未來是否還要回到過去30年的意識形態泥淖裡？

柯文哲 國民黨 民進黨

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