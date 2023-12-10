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1923年首度亮相…洛杉磯「好萊塢」標誌100歲了

台灣大選最後廝殺 侯賴都想邊緣化柯 讓三腳督變兩強鬥

新聞評論／蔡政府外交無能 算國家機密嗎？

聯合報社論

國民黨立委參選人徐巧芯、游淑慧和張斯綱公布一份「行政院及所屬機關涉外工作聯繫通報表」密件，顯示去年5月美國宣布啟動印太經濟架構（IPEF）前一個月，台美舉行雙邊視訊會談，蔡政府已知開放萊豬換不到IPEF門票。徐巧芯等批評時任駐美代表蕭美琴對美卑躬屈膝、屈意奉承，蔡政府大內宣卻吹噓「戰貓外交」成果。

民進黨總統參選人賴清德競總指責徐巧芯等人洩漏國家機密，民進黨說會危害談判進程，行政院要求不要破壞台灣外交，法務部更放話如涉刑責，檢察機關會偵辦。但這項密件就迄今公布的內容，看不出有何機密可言；畢竟蔡政府外交無能已不是祕密。但蔡政府把見不得人的事都列為機密，蔡英文升等論文、卡管會議、四接風險、疫苗採購，甚至旅宿移工報告都鎖進黑箱。如果不是吹哨者揭密，人民怎麼知道蔡政府胡作非為？

密件暴露蕭美琴對美卑躬屈膝，民進黨反批國民黨對台美關係陌生。但外交官必須維護國家利益與尊嚴。討拍乞憐、自我作踐，都不會得到對手國尊重。國人健康與經濟安全不應被拿上談判桌當籌碼；更何況蔡英文黑箱決策開放萊豬，其實是未談先降，獻城稱臣。這就是民進黨得意的台美關係，也是「台灣戰貓」驕傲的外交戰果。

回顧IPEF啟動前的台美互動過程。台灣早就公開表達參與意願，並花錢聘用華府公關公司動員美國國會議員表達支持台灣加入IPEF。但去年3月，美國商務部長雷蒙多已透露沒考慮納入台灣；4月台美會議，台方詢問原因，美國貿易代表戴琪未作說明。蔡政府卻持續向國人謊稱情勢樂觀，經濟部和行政院經貿辦都說有機會，外交部長吳釗燮更說台灣理論上會在IPEF裡面。5月美國正式啟動IPEF，台灣被排除在外。

可悲的是，台灣被拒門外，美國甚至不直接告知台灣，白宮國安顧問蘇利文先向媒體證實，連台灣外交部官員都是看報才知道。大內宣吹破牛皮，台美關係遭質疑，在野藍白兩黨都要求蔡政府給國人交代；經濟部只說台美會有新作法，外交部更說蘇利文先告訴媒體，「是給台灣一種尊重」，蔡政府唾面自乾、自我作踐，連民進黨立委都聽不下去。

根據密件談參內容，台方對美談判策略與訴求重點，首先是以子之矛攻子之盾，也就是訴求台灣未被納入IPEF，會和白宮宣布印太戰略將與台灣強化關係的訊息衝突。其次是苦肉計，蔡政府強迫人民吃萊豬和福食而付出政治代價，相信這能博得美國同情，支持台灣加入區域經濟整合。第三則是井底之蛙、自我中心，蔡政府自誇新南向政策有成，台灣參加IPEF，東南亞國家不必顧忌中國因素。

顯然蔡政府如果不是忘了美國自有其國家利益的考量，就是錯把美國利益當成台灣利益；蔡政府也以為撒幣堆出來的新南向業績，可以抗衡中共在東協國家的政經攻勢。一份密件揭露了蔡政府昧於國際現實、國家戰略錯誤、外交政策扭曲、戰貓色厲內荏的真貌。

更大的問題是，台灣經貿的邊緣化危機。大陸主導的RCEP，台灣無望；日本主導的CPTPP，大陸先一步申請，台灣備感忐忑；連美國為抗中而啟動的IPEF，也排除台灣。蔡政府不能只想將外交無能列為國家機密封存，大內宣只能欺騙國人，無法為台灣打開經貿出路。賴清德如果執政，他的務實台獨會使台灣更走不出去，他的戰貓搭檔已經證明外交和經貿都很不給力。（轉載自聯合報社論）

民進黨 賴清德 白宮

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