老家違建爭議發酵 賴蕭配4成支持度曇花一現

美麗島電子報9日公布最新民調，賴蕭配領先差距縮小，上回好不容易突破4成的支持度，再度跌回37.8%，侯康配以32.6%居次，柯盈配則則止跌回升，支持度17.3%。（圖：美麗島電子報提供）

美麗島電子報9日公布最新民調 ，賴蕭配領先差距縮小，上回好不容易突破4成的支持度，再度跌回37.8%，侯康配以32.6%居次，柯盈配則止跌回升，支持度17.3%。

近來藍綠交鋒違建、房屋政策議題，賴清德 老家違建爭議持續延燒，從房屋是否違建事實認定，另外延伸出是否逃漏稅案外案，賴清德昨天「一日數哭」，在造勢場合談違建哽咽、電視專訪時重申家裡都有繳稅再哽咽，被認為有出招鞏固綠營支持者用意；加上侯友宜 8日祭出青年買房免頭期政策，引發話題，一來一往，都成民調差距拉近原因。

美麗島電子報民調自7月17日至明年1月12日，2023年期間以連續3日為1波、2024年期間以連續2日為1波追蹤調查。該次調查時間12月6至8日，為追蹤民調第86波。

民調採全市話進行，抽樣設計以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前， 再經「隨機跳號」替換末2碼做為撥出的電話門號。這次調查成功完訪1201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。