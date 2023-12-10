轟民進黨能源政策失敗 馬英九：全世界沒人在反核

國民黨立委王鴻薇（右）9日在台北舉行競選總部成立大會，前總統馬英九（左）出席助講，懇託選民支持。（中央社）

國際智庫公布最新「氣候變遷績效指標」，台灣在各項評比皆為後段班。國民黨總統參選人侯友宜 昨表示，民進黨 能源政策完全失敗，難怪評比指標落後。

德國看守協會、新氣候研究所與氣候行動網絡等機構公布最新「氣候變遷績效指標」，台灣位列第61名，較去年下跌了四名，各項評比皆為後段班。

侯友宜表示，民進黨能源政策完全失敗，他的能源政策很清楚，以綠永續、以核減煤、節能優先、有序轉型，推動綠能不斷發展，用核電逐漸替代煤，讓台灣朝向減碳 方向，一定會達到2030減碳台灣，2035低碳台灣，2040無煤台灣，2050跟國際接軌，變成淨零排放的台灣。若如民進黨所說，2030只能減碳24%，跟國際差太多了吧？難怪評比指標是最落後的。

前總統馬英九說，民進黨反對核能是過時政策，現在全世界沒人在反核，且最近整個世界各國希望未來核能增加三倍，因為核能不排碳、便宜且能量高。民進黨錯誤能源政策造成缺電斷電，侯友宜核能政策基本上跟他一樣，呼籲大家投票支持，台灣才不會缺電。

台中市長盧秀燕昨為立委參選人賴士葆站台時也表示，民進黨用吃萊豬、核食、巴西蛋等人民健康交換外交。

柯文哲昨透過臉書表示，他的能源政策跟微軟創辦人比爾蓋茲接近，需要與時俱進的處理對核能的態度，他也批評民進黨政府先設定非核家園目標，沒有理性務實討論的空間都沒有。