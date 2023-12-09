新聞評論／柯文哲「深綠告白」 在自剖白皮綠骨？

民眾黨總統參選人柯文哲。（記者陳正興／攝影）

選戰倒數30多天，民調 節節落後的柯文哲 又開始口出狂言。他接受綠媒訪問，宣稱自己的內心「本質還是深綠」；還說自己如果當選，國防和外交會維持「小英路線」。前一天受訪時，他更稱「柯文哲就是超級巨星」，但不必把歷史寄託在一個明星上，他正試圖把黃國昌、黃珊珊培養成「另一個太陽」。靠這些奇言異語，柯文哲要挽回頹勢，恐怕很難。

根據多項民調，「柯盈配」近期的支持度落後第二名的「侯康配」，幅度已在十個百分點以上，他顯然想奮力追回。但他採取的手段相當奇怪，不惜賠上民眾黨的核心價值。十天前，柯文哲才背叛六成選民希望「下架民進黨 」的期待，公然撕毀「藍白合」的契機；現在，他又開始強調自己的「深綠」本質，宣稱要追隨「小英路線」。如此，是要塗銷民眾黨的「白」色標記嗎？

這種作法，除顯示柯文哲自己任意「變色」的表裡不一，也讓忠誠追隨他的年輕人感到十分崩潰，搞不清楚他究竟是「白」是「綠」。綠營便毫不留情地訕笑，柯文哲既然這麼肯定「小英路線」，那麼大家選擇「賴蕭配」的正牌貨就好，何必選一個「冒牌貨」和「變色龍」？由此可見，柯文哲這些向綠示好的表態，不論是否由衷之詞，都在自取其辱。

不可否認，柯文哲有他獨特的個人魅力，是藍綠陣營罕見的類型。他思路敏捷，脫口成章，葷素不忌，也漫無邊際，因此深深吸引年輕人。然而，這次選舉柯文哲卻不斷暴露自己的「軟肋」，說話及行事反反覆覆；若深究其核心價值，則是飄浮游移，找不到一貫信念。他的民調一落千丈，正是因為他簽下「藍白合」六項共識又不信守，使得中間選民不斷散失所致。如今，面對僅剩的死忠年輕「柯粉」，他卻端出「深綠告白」以對，這要教那些一路堅信「白色阿北」的年輕人如何下嚥？

從戰略上看，柯文哲在此刻自白「本質仍是深綠」，可能的用意有二：一是希望留住那些原本支持他、且對民進黨不滿的親綠選民；二是向民進黨示好，希望以「關鍵第三黨」的角色預留來日與綠營合作的空間。但無論是何者，其盤算都難以如願。原因是，他忽白忽綠的作風，都是在自毀政黨招牌和政治認同，無法增加招徠。此外，他在「藍」和「綠」之間往復游移，其實是在踐踏自己的政治人格和誠信。就算選後能利用「第三黨」的地位左右逢源，但將難擺脫「投機主義」之名，也終將使相信「白色理想」的選民失望而去。

更令人不解的是，即使在此刻，柯文哲竟還自命為「超級巨星」，並暗示正在培養另一顆太陽。一個以政治和改革為志業的人，要多麼自信都無所謂，但像柯文哲這樣「自我中心」又「自我迷戀」的人，則未免令人害怕。一個自覺萬能又毫無謙卑的人，若來領導國家，不會變成大災難嗎？

就像最近啟用的台北大巨蛋大受歡迎，它在柯文哲手中卡了六年，在民進黨手中又卡了近兩年。柯文哲辯稱，他是在幫國民黨「善後」大巨蛋的安全；但只為了安全把關，需要耗上六年的時間嗎？柯文哲在藍白合談判期間的拖拖拉拉，他真的把選民對政黨輪替的期待放在心上嗎？他在乎人們的等待和自己的目標嗎？

在選戰最後關頭，柯文哲作出「深綠告白」，是想澄清自己的「不白」之冤，或是在申明自己的「白皮綠骨」？這是一場令人不解的政治告白。更令人好奇的是，那些一路追隨「阿北」的年輕人，將作何感想？