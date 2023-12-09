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賴清德打抗中牌：我當選台海戰爭機率最小 侯友宜：別聞陸色變

記者屈彥辰、蔡晉宇／台北9日電
賴清德8日表示，沒主權就沒有所有權，也沒有民主，而在野黨走回以前中國的路。（記者張曼蘋／攝影）
賴清德8日表示，沒主權就沒有所有權，也沒有民主，而在野黨走回以前中國的路。（記者張曼蘋／攝影）

2024大選將臨，藍綠始就兩岸議題進行激烈攻防。民進黨總統參選人賴清德連日在造勢場合打出「抗中牌」，昨接受電視專訪表示，如果他當選總統，兩岸戰爭的機率是最小的。國民黨總統參選人侯友宜批評，民進黨聞陸色變，請賴清德不要老是抹紅別人。

賴清德昨接受電視台專訪說，如果他當選總統，兩岸戰爭的機率是最小的。中國要併吞台灣是國家政策，不因民進黨、賴清德或任何人的某種主張，才產生併吞台灣想法，也不會因為在野黨的任何主張改變意圖。國民黨、民眾黨想要謀求和平之道，卻是緣木求魚。

賴清德表示，現在國際社會是可以幫助台灣，但若接受一個中國原則的九二共識，如果哪一天中國翻臉了，連國際社會都沒辦法幫忙，接受了以一中原則為前提的服貿協定，不光是政治上走回頭路，連經濟產業都會走回頭路。

賴清德日前替民進黨立委參選人站台時，也曾指著旁邊的「雞肉飯」招牌說，「如果中國人可以來台灣做服務業，他們連雞肉飯也可以開（店）」。

賴清德強調，沒主權就沒有所有權，一但放棄，所有權就沒有保障，也沒有民主，在野黨都主張要和中國重啟服貿協定，而侯友宜更說歡迎大量陸生來台就業，「想說沒在看新聞？中國青年失業率超過20%，我們有辦法接受他們來嗎？台灣以後要怎辦？」

侯友宜昨日駁斥賴清德說法，表示民進黨談到大陸經貿便不斷讓人民恐懼害怕，台灣是民主自由國家，兩岸之間，應趕快讓兩岸監督條例通過，在友善、平等、尊嚴底下做好協商跟溝通，民進黨講很多沒有意義，好好面對兩岸關係。

侯友宜強調，台灣要有信心，陸客來了，雞肉飯、便當會賣更好，起碼庶民經濟會好一點，需要的是客機而非戰機，請賴清德不要老是抹紅別人。

賴清德 民進黨 侯友宜

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