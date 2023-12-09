最新民調：侯康配差賴蕭5.2個百分點 國民黨立委支持度奪冠

ETtoday民調雲今天公布最新民調，賴蕭配以39%領先侯康配的33.8%，雙方差距5.2個百分點，民眾黨柯盈配支持度為18.1%，較上次調查又下降了1.5個百分點。（圖／取自ETtoday民調雲）

ETtoday民調 雲昨天公布最新民調，賴蕭配以39%領先侯康配的33.8%，雙方差距5.2個百分點，民眾黨柯盈配支持度為18.1%，較上次調查又下降了1.5個百分點。

相較同一民調機構前次調查結果（11月30日），賴蕭配支持度由前次37.4%提升1.6個百分點至本次39.0%；侯康配支持度由前次36.3%下滑2.5個百分點至本次33.8%；柯盈配的支持度由前次19.6%下滑1.5個百分點至18.1%。

至於政黨民調結果，國民黨 不論在區域立委和不分區立委政黨票都位居第一。

在區域立委方面，國民黨以34.5%的支持度位居第一，民進黨 則以33.2%的支持度緊追在後，後面依序為台灣民眾黨11.9%、無黨籍2.3%、時代力量1.9%、台灣基進黨1.4%、親民黨1.0%、新黨0.2%以及其他政黨0.7%，另有12.8%的受訪者表示不投票或投廢票。

不分區政黨票方面，國民黨以34.4%的支持度，領先民進黨的32.2%、台灣民眾黨的12.2%，後面依序為台灣基進黨2.5%、時代力量2.2%、親民黨1.2%、新黨0.4%以及其他政黨1.0%。

本次調查為ETtoday民調雲於12月6日至7日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，以「手機簡訊」方式通知，進行封閉性網路問卷調查，透過ETtoday民調雲自建會員資料庫內，已貼標設籍台閩地區且年滿20歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「分層比例抽樣」，細分為戶籍地、性別、年齡三維交叉多維分層。回收有效樣本數1251份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.77%。