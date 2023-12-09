我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈

佛州參議員指「中國大蒜」用糞便施肥不衛生 構成重大國安風險

最新民調：侯康配差賴蕭5.2個百分點 國民黨立委支持度奪冠

記者蔡晉宇／台北9日電
ETtoday民調雲今天公布最新民調，賴蕭配以39%領先侯康配的33.8%，雙方差距5.2個百分點，民眾黨柯盈配支持度為18.1%，較上次調查又下降了1.5個百分點。（圖／取自ETtoday民調雲）
ETtoday民調雲今天公布最新民調，賴蕭配以39%領先侯康配的33.8%，雙方差距5.2個百分點，民眾黨柯盈配支持度為18.1%，較上次調查又下降了1.5個百分點。（圖／取自ETtoday民調雲）

ETtoday民調雲昨天公布最新民調，賴蕭配以39%領先侯康配的33.8%，雙方差距5.2個百分點，民眾黨柯盈配支持度為18.1%，較上次調查又下降了1.5個百分點。

相較同一民調機構前次調查結果（11月30日），賴蕭配支持度由前次37.4%提升1.6個百分點至本次39.0%；侯康配支持度由前次36.3%下滑2.5個百分點至本次33.8%；柯盈配的支持度由前次19.6%下滑1.5個百分點至18.1%。

至於政黨民調結果，國民黨不論在區域立委和不分區立委政黨票都位居第一。

在區域立委方面，國民黨以34.5%的支持度位居第一，民進黨則以33.2%的支持度緊追在後，後面依序為台灣民眾黨11.9%、無黨籍2.3%、時代力量1.9%、台灣基進黨1.4%、親民黨1.0%、新黨0.2%以及其他政黨0.7%，另有12.8%的受訪者表示不投票或投廢票。

不分區政黨票方面，國民黨以34.4%的支持度，領先民進黨的32.2%、台灣民眾黨的12.2%，後面依序為台灣基進黨2.5%、時代力量2.2%、親民黨1.2%、新黨0.4%以及其他政黨1.0%。

本次調查為ETtoday民調雲於12月6日至7日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，以「手機簡訊」方式通知，進行封閉性網路問卷調查，透過ETtoday民調雲自建會員資料庫內，已貼標設籍台閩地區且年滿20歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「分層比例抽樣」，細分為戶籍地、性別、年齡三維交叉多維分層。回收有效樣本數1251份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.77%。

民調 國民黨 民進黨

上一則

新聞眼／課綱孕育不公 盡顯執政鴨霸

下一則

北一女師批108課綱刪古文「無恥」 侯友宜喊當選檢討

延伸閱讀

普亭宣布角逐連任總統

普亭宣布角逐連任總統
年輕人不愛「侯康」？ 南投縣長坦言藍營這標籤難撕除

年輕人不愛「侯康」？ 南投縣長坦言藍營這標籤難撕除
藍白政黨協商挨告搓圓仔湯 柯文哲：綠比藍更可惡

藍白政黨協商挨告搓圓仔湯 柯文哲：綠比藍更可惡
區選激戰最後衝刺政黨告急 港府資助接送老人投票惹議

區選激戰最後衝刺政黨告急 港府資助接送老人投票惹議

熱門新聞

民進黨正、副總統參選人賴清德、蕭美琴（圖）昨天在北平東路競總前，封街舉辦造勢大會，遭媒體質疑國籍問題是否有資格參選的她，對此並未多做回應，只向支持者們宣達民進黨執政以來的成績。記者許正宏／攝影

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

2023-12-03 09:53
抖音神曲「科目三」熱度延燒進海底撈，不少中國顧客光臨海底撈，便會要求店員跳舞蹈，風潮甚至影響到台灣海底撈員工。（取材自TikTok）

中國海底撈「特殊服務」害慘台灣 店員坦言：壓力大到想離職

2023-12-04 23:29
汐止分局外觀。圖／資料畫面

台夫妻未下樓吃午餐 母親上樓驚見兒子媳婦割喉慘死

2023-12-03 12:17
(聯合報系資料照)

最新民調侯康配下滑 他直指國民黨缺「這兩種票」

2023-12-04 13:27
民進黨前主席施明德。聯合報系資料照片

82歲施明德病危…陳文茜爆他住加護病房 孩子急返台打氣

2023-12-04 12:06
蛋餅深受台灣民眾喜愛。記者李政龍／攝影

他讚「台式早餐第1名」 製作快種類多…網友：現在太貴

2023-12-03 15:46

超人氣

更多 >
一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚
中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」
不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹

不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹
別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡

別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡
美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折

美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折