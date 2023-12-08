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美麗島民調／談違建哽咽無效？「賴蕭配」4成支持率曇花一現

記者蔡晉宇／台北9日電
進黨總統參選人賴清德（左）8日晚到三重出席新北市立委參選人李坤城（右）造勢晚會，賴清德呼籲三重人民讓李坤城當選。(記者蘇健忠／攝影)
進黨總統參選人賴清德（左）8日晚到三重出席新北市立委參選人李坤城（右）造勢晚會，賴清德呼籲三重人民讓李坤城當選。(記者蘇健忠／攝影)

美麗島電子報今天公布最新民調，賴蕭配領先差距縮小，上回好不容易突破4成的支持度，再度跌回37.8%，侯康配以32.6%居次，柯盈配則則止跌回升，支持度17.3%。

近來藍綠交鋒違建、房屋政策議題，賴清德老家違建爭議持續延燒，從房屋是否違建事實認定，另外延伸出是否逃漏稅案外案，賴清德昨天「一日數哭」，在造勢場合談違建哽咽、電視專訪時重申家裡都有繳稅再哽咽，被認為有出招鞏固綠營支持者用意；加上侯友宜昨天祭出青年買房免頭期政策，引發話題，一來一往，都成民調差距拉近原因。

美麗島電子報民調自7月17日至明年1月12日，2023年期間以連續3日為1波、2024年期間以連續2日為1波追蹤調查。該次調查時間12月6至8日，為追蹤民調第86波。

民調採全市話進行，抽樣設計以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前， 再經「隨機跳號」替換末2碼做為撥出的電話門號。這次調查成功完訪1201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。

美麗島電子報公布最新民調，賴蕭配領先差距縮小，上回好不容易突破4成的支持度，再度...
美麗島電子報公布最新民調，賴蕭配領先差距縮小，上回好不容易突破4成的支持度，再度跌回37.8%，侯康配以32.6%居次，柯盈配則則止跌回升，支持度17.3%。(圖：美麗島電子報提供)

民調 賴清德 侯友宜

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