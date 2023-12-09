觀察站／藍綠衝刺青年票 聚焦房地產議題

房價高漲，年輕人望屋興嘆，國民黨總統參選人侯友宜8日提出青年首購屋政見，免除第一桶金，要讓年輕人買得起房。（記者許正宏／攝影）

總統大選白熱化，近期決戰青年票，藍綠聚焦房屋、土地議題上，民進黨總統參選人賴清德 的老家違建爭議延燒，他一日兩拭淚，顯示該議題確實發酵中，必須先說服支持者們，穩固基本盤軍心。國民黨總統參選人侯友宜 持續追趕，預告提出「石破天驚」政見，8日宣布青年購屋由政府提供頭期款上限1500萬（台幣，下同）的第一桶金，瞄準青年票全力衝刺。

藍綠激戰、政見對決，藍綠鞏固強化基本盤，青年選票成為左右總統大選選舉結果的關鍵變數之一，但年輕人在想什麼？紐約時報最近分析台灣的總統大選指出，雖然各黨關注焦點仍是兩岸問題，然而對年輕選民而言，他們已厭倦地緣政治議題，並渴望選戰更聚焦在內政，尤其是住房成本上漲、收入成長緩慢和職業前景日益黯淡等問題。

房價 居高不下，年輕人買房壓力破表。然而，身為總統參選人，賴清德卻說「房價有在降」，被年輕人批評是「活在平行時空」。

民進黨政府的官員們對飆漲的房價無感，賴清德不是第一人，內政部長林右昌也曾說，「現在年輕人買不起房，不是真的買不起，而是沒有規畫，或是想買的地點價格太高。」這些說法都讓年輕人憤怒。

官員們輕鬆評論高房價，但對於自己人的特權爭議卻是集體護航。最近，賴清德的萬里老家違建成為大選焦點，賴清德堅稱有繳房屋稅，卻拿不出繳稅證明，違建與否無關乎出身，正因賴是總統參選人，更應以身作則，不應流於模糊仗。同樣標準看待賴競選總幹事潘孟安住建商豪宅爭議，賴競辦雖稱潘孟安是租屋，還將潘與「北漂青年」租屋水準相比，彷彿租金只有6800元，而非6萬8000元。

侯友宜提出青年首購屋政見，不算石破天驚，卻是雙面刃，給願意奮鬥的年輕人機會，當然也可能讓年輕人只為了買房就貸款，又不努力工作，導致貸愈多債愈多。但高房價抑制不下，現行政策也多是補貼。房價愈打愈高，官員卻自我感覺良好，讓青年不滿度升高，侯友宜提解方，投資在年輕人身上，盼讓他們有圓夢的希望，但能否化為選票，還要看青年埋不埋單。