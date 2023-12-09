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侯提青年首次購屋免頭期款 綠批：陷年輕人於還債風險

台灣新聞組／台北9日電
房價高漲，年輕人望屋興嘆，國民黨總統參選人侯友宜8日提出青年首購屋政見，免除第一桶金，要讓年輕人買得起房。（記者潘俊宏／攝影）
房價高漲，年輕人望屋興嘆，國民黨總統參選人侯友宜8日提出青年首購屋政見，免除第一桶金，要讓年輕人買得起房。（記者潘俊宏／攝影）

房價飆漲，年輕人普遍望「房」興嘆。國民黨總統參選人侯友宜昨提出青年購屋政見，包括青年購屋免頭期款、貸款額度上限1500萬（台幣，下同，約47.7萬美元）可全額貸、利息補貼0.5%優惠五年，五年後利息由公股銀行減半碼（0.125個百分點）計算，免除買房的第一桶金，要讓年輕人買得起房。此方案每年約需140億。

本報系聯合報報導，民進黨賴清德先前則射出居住三箭，延續社宅、青安貸款等政策；民眾黨柯文哲稍早也祭出降稅、補貼等措施。

侯友宜昨與國政顧問團召集人杜紫軍、侯康競總發言人柯志恩、政大地政系教授孫振義舉行「青年侯康貸 購屋免頭款」政見記者會，提出「五五五方案」，減輕青年購屋負擔，包括五大條件，須為40歲以下青年、信用無重大瑕疵、排富、限首購、房屋十年內不能轉售。

侯友宜表示，物價波動、房價上漲，根本追不上，青年購屋頭期款，要存好幾年才付得起，如果以購買總價1500萬的房屋計算，由政府以免頭期款及利息補貼的方式，前五年約需負擔每個月1萬9000元的貸款，相當於租金的概念，但可以買到屬於自己的房子。

侯說，這項計畫財源由土地增值稅支應，目前每年土地增值稅約1000億，其中一至二成可用於支持青年居住，預估未來每年有5萬戶申請，未來五年一共可補貼25萬戶。

柯志恩指出，蔡政府任內房價上升三成，全台房價平均需超過九年不吃不喝才買得起，青年持續低薪，根本無力負擔頭期款，難以買房，現行新青安貸款又有四大不足，沒有年齡限制，造成有四分之一、近200億額度沒有貸給40歲以下青年；且無排富、不限首購，容易衍生利用新青安貸款寬限期炒房的疑慮，因此無法優先照顧無殼青年。

「社會應給年輕人一個公道」孫振義說，薪水停滯、房價上漲，年輕人若家庭背景不優渥，頭期款拿不出來，沒有第一桶金的狀態下，要買房真的很困難，政府應給青年希望，不要連一點機會都不給，有人質疑開放那麼多貸款，會導致青年無法負擔，但這就考驗青年的信用狀態及對風險的控管，也要相信年輕人，這是政府對青年人的投資。

對於侯友宜提出青年購屋政見，民進黨發言人張志豪表示，免頭期款不是真的免還款，而是延到後面再去還，國民黨假裝年輕人可以輕鬆買屋，其實是將年輕人置於更大的還債風險中。

民眾黨總統參選人柯文哲競辦發言人吳怡萱表示，柯承諾在首次購屋的育兒家庭享有購屋補息，用八至九成低利房屋貸款，由政府吸收前三年利息，降低青年負擔，讓年輕人敢婚敢生。

貸款 房價 侯友宜

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