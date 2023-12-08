國民黨禁柯文哲助選 侯友宜不排斥為民眾黨選將站台

國民黨總統參選人侯友宜表示，「這段時間很多民眾黨立法委員參選人也邀我站台」。（記者潘俊宏／攝影）

藍白分手後國民黨 、民眾黨決裂，國民黨下軍令禁止立委參選人與民眾黨總統參選人柯文哲 同台，但傳出藍營基層希望激戰選區能鬆綁「禁柯令」，柯文哲也稱自己有幫國民黨小雞錄影。對此，國民黨總統參選人侯友宜 7日表示，「這段時間很多民眾黨立法委員參選人也邀我站台」，據了解，侯友宜不排斥去「藍白合示範區」幫民眾黨立委參選人站台，也無違反黨紀問題。

台北中國時報報導，國民黨和民眾黨雖在總統選舉合作破局，但地方立委在無競爭的情況下，仍開放互相合作，被視為「藍白合示範區」的新北二選區及台中一選區持續運作，藍營立委洪孟楷、台北市議員游淑慧就有陪同新北二選區民眾黨參選人李有宜掃街拜票；國民黨立委不分區排頭、前高雄市長韓國瑜，也將替民眾黨立委參選人蔡壁如助講。

雖國民黨祭出「禁柯令」，要求黨籍立委參選人不得邀柯文哲站台，但國民黨表示，只要該立委選區國民黨沒有提名，就沒有競爭關係，黨內人士為白營候選人站台，並沒有違反黨紀的問題。據了解，侯友宜不排斥去「藍白合示範區」幫民眾黨立委參選人站台，甚至黨主席朱立倫、副總統參選人趙少康也都有意願。

對此，蔡壁如指立委輔選是黨中央在負責，若請侯幫她站台輔選，仍須透過民眾黨中央的決議，她才可以邀請，一切按照黨的規定；李有宜則表示，現在是兩黨各自推派總統人選，若是對方釋出善意還是表達感謝，只是就時機而言，可能會比較尷尬也較不適合。