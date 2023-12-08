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搶綠營票源？柯文哲曝內心深綠 挨批無中心思想

記者林縉明、歐陽良盈、彭宣雅、屈彥辰／台北8日電
民眾黨總統參選人柯文哲接受媒體專訪自稱「深綠」，被認為要搶綠營票源。（本報資料照片）
民眾黨總統參選人柯文哲接受媒體專訪自稱「深綠」，被認為要搶綠營票源。（本報資料照片）

民眾黨總統參選人柯文哲前天接受媒體專訪，自稱內心本質還是深綠，若當選總統，外交政策將會依循蔡英文總統路線，但兩岸關係上會比較表達和善。柯昨進一步表示，蔡總統在民進黨台獨黨綱包袱下，「能夠撐到這邊很OK」，他沒有民進黨台獨黨綱的包袱，可以更靈活。

面對近期民調支持度下滑至第三名，柯文哲稱這場選舉還沒開始，最後勝敗關鍵取決於年輕人投票率。

柯文哲接受媒體專訪提及兩岸政策表示，維持現狀是不得已的選擇，台灣現況不可能獨立，也不可能統一，外交政策會按照蔡總統路線，至少兩岸表達和善。

柯文哲與民進黨總統參選人賴清德都喊出要延續蔡總統外交路線，媒體昨詢問兩人差異。柯文哲說，民進黨有台獨黨綱的包袱，他沒有，可以更靈活。柯認為，這次選舉是要選出台灣總統，不是選美國州長或中國省長，應該要找到平衡點。

對於柯文哲自稱「深綠」，被認為要搶綠營票源。清大兼任助理教授何志勇認為，證明柯文哲無中心思想。現在如果有棄保效應，可以發現柯盈配支持者的黏著度最低，但「棄柯」是會「保侯」還是「保賴」，就是藍綠要爭取的對象。

柯文哲網路頻道「KPTV」昨天開播，柯文哲晚間在節目批國民黨有錢選舉，卻積欠黨工9.8億元台幣（約3100萬美元）不還；還嗆賴清德如何務實推動台獨，「不要從台獨金孫變成台獨龜孫」。

柯文哲 民進黨 賴清德

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