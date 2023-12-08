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憂開放服貿 賴清德：大陸人會搶雞肉飯生意

記者丘采薇、李成蔭／台北8日電
民進黨總統參選人賴清德7日在台北中崙市場慈賢宮前開講，指著雞肉飯招牌說，「如果中國人可以來台灣做服務業，他們連雞肉飯也可以開」。(記者丘采薇／攝影)
民進黨總統參選人賴清德7日在台北中崙市場慈賢宮前開講，指著雞肉飯招牌說，「如果中國人可以來台灣做服務業，他們連雞肉飯也可以開」。(記者丘采薇／攝影)

為拚國會過半，民進黨總統參選人賴清德昨天再度到北市松山區參拜，拉抬民進黨立委參選人許淑華。賴清德在中崙市場慈賢宮前開講，強調三組總統參選人中，其他兩組都支持服貿，並指著旁邊的「雞肉飯」招牌說，「如果中國人可以來台灣做服務業，他們連雞肉飯也可以開（店）」，對台灣社會影響非常大；拚經濟要有方法，不是走回頭路再鎖回去中國。

賴清德從9月起，幾乎周周都到松信區輔選許淑華。據悉，民進黨內各派系民調顯示，許淑華民調已與國民黨立委參選人徐巧芯逼近五五波，民進黨評估是「有機會」的選區，將重點加強輔選。

賴清德與許淑華昨天連跑松山區兩間廟，參拜完松山慈惠堂後，再到中崙慈賢宮。賴到中崙市場後，步行約100公尺至慈賢宮向媽祖祈福，廟方送上菜頭、大蒜，象徵當選及好彩頭，還說「媽祖在微笑」。

賴清德表示，只剩最後30幾天，大家一定要顧票、催票，許淑華能不能當選，關鍵就在這1里；他自己在台北能不能贏，輸贏也在這一里，「大家讓我靠一下，好不好？」

話鋒1轉，賴清德問大家是否支持服貿？台下回應，認為不該簽服貿。賴清德說，國民黨不僅要開放服貿，國民黨總統參選人侯友宜還主張開放中國大陸學生來台就業，中國青年失業率在6月時已經超過20%，後來中國不敢繼續公布，現在有人說已經到了40%；如果陸生來台就業，台灣年輕人怎麼辦？他希望大家支持他和許淑華，走正確的路。

賴清德 民進黨 國民黨

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