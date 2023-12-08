新聞評論／北高市長治城 一個承擔 一個撒幣

台北大巨蛋開幕讓市長蔣萬安獲得不少好評，外界關注，大巨蛋效應是否影響明年選情。(取材自臉書)

大巨蛋成功開幕，台北市長蔣萬安人氣大漲。蔣萬安10日將首度南下高雄輔選，國民黨 預告港都將掀起「萬安旋風」。高雄市長陳其邁則以「暖男」姿態表示，歡迎蔣萬安到高雄走走看看，因為在城市治理上，高雄與台北環境非常不一樣，互相學習，「來者是客，我們誠摯歡迎」。

陳其邁場面話說得客氣，但他日前才叫戰台北；國際天團到高雄開唱，陳其邁驕傲宣稱，除了世運主場館硬體設備，智慧城市治理更是吸引天團的重要軟實力，「大型天團，台北也搶不走」。不過，對於蔣萬安啟用大巨蛋和陳其邁營運世運主場館分別反映的城市治理能力，民眾可能有完全不同的感受。

延宕多年的大巨蛋終於啟用，許多人認為台北市前市長柯文哲 欠民眾一個道歉。柯文哲不服再批大巨蛋是國民黨留下的爛攤，已經沒有人相信；但他大轟民進黨執政的中央政府「卡蛋」，則是事實。柯文哲開嗆藍綠卸責，蔣萬安只說：市民關心的是誰能解決問題，不是政治口水。柯文哲無法決斷，蔣萬安勇於承擔，完成安全測試，開幕迎接亞錦賽，也推高了蔣萬安的人氣，而背後則是城市治理的魄力與執行力。

陳其邁蹭天團酸北市，不料遭市議員踢爆，這些天團不僅免場租，門票亦無抽成，市府白白損失大筆場館收益。外界這才明白，陳其邁自豪的「智慧城市治理」，原來是「不收錢」；他驕傲的「軟實力」，原來是「鈔能力」。這種用錢砸出表面風光的城市治理術，難怪高雄財政落入深淵，人民生活原地踏步。

陳市府藉天團進駐形塑高雄炙手可熱的形象，卻不敢告訴市民，這是把市庫原可大筆進帳的場租及門票收益拿來作「功德」的結果。以上月到高雄開唱的英國酷玩樂團為例，根據市議員估算，依國家體育場收費準則，推估場地使用費加上3%門票抽成，每場市府至少損失1500多萬台幣(約47萬美元)，而這不過是眾多免場租天團之一。若照陳其邁說的「台北搶不走」，又何必偷偷摸摸大放送？還是他所說的優勢就是「免錢」？

陳其邁說，這是吸引演唱會來高雄舉辦的誘因，從整體產值來看值得，不應只聚焦在租金 。問題是，任何演唱會，主辦單位早已將場租及抽成等成本計算在門票價格中，若市府讓天團免費開唱，就應要求主辦單位回饋門票價格，或至少讓高雄市民享受優惠票價，但顯然這些省下的支出都落入主辦單位口袋。市府濫用場館「專案免費」充面子，卻讓場館收益無法兩平，市府必須額外編列預算支應龐大的場館維護費，無異是扒竊老百姓口袋供官員做業績。

這種為搶一時風光、花錢不手軟的例子，在高雄比比皆是。號稱「全台最美魚市場」的高雄鼓山魚市場，去年10月搶在選前開幕，為陳其邁選情造勢。結果這座耗資上億台幣整修的魚市場，營運不到一年，今年9月就因生意慘澹而停業，成了見證高市府好大喜功的最美廢墟。

陳其邁迷信用錢堆砌出虛幻的「光榮感」，也藉此催眠高雄市民，但表面的光鮮亮麗卻難掩高雄的困窘。根據最新公布的今年第三季新購住宅平均貸款期數，達到305期新高，平均民眾要背負房貸25.4年；其中又以高雄348期、29年最高，代表高雄年輕人面對低薪高房價，30年甚至40年房貸已成常態。對比天團開唱的炫目熱鬧，高雄年輕人馱負的「終身型房貸」，恐怕更接近真實的高雄面貌。

蔣萬安到高雄，北高城市治理正好互相學習；但大撒幣、大補貼那套就不必了。