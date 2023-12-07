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台總統民調：賴蕭配擴大差距 領先侯康配8.5個百分點

賴蕭民調暫領先 沈富雄：侯康「隧道口的光已出現」

台灣新聞組／台北7日電
侯友宜（左）、趙少康形象照。（圖：侯友宜競選辦公室提供）
侯友宜（左）、趙少康形象照。（圖：侯友宜競選辦公室提供）

「美麗島電子報」6日再公布最新民調，賴蕭配民調和上回相比大致持平，以38.3%支持度領先，侯康配以31.4%居次，柯盈配則再往下修，支持度為14.8%。前立委沈富雄分析民調指出，侯趙配「走到隧道終點的光終於出來了」。

沈富雄5日在政論節目「TVBS戰情室」分析總統選舉民調數字，表示「賴蕭配」從未衝破40%的關卡，甚至在中立選民這一塊，還只是25%到27%，最新的一波還微掉；但從過去的總統大選當選人民調顯示，中立這一塊幾乎都在30%以上。沈富雄說，就中立選民而言，侯康配有趁勝追擊之勢。

從趨勢來看，「藍白合」尚未破局期間，侯友宜、柯文哲民調雙雙上揚，賴清德則走弱，但在藍白合確定破局，三組人馬各自公布副手人選後，賴清德支持度開始回穩，在野陣營一開始呈現下降趨勢，但已有踩住煞車，支持度走勢趨於平穩。

沈富雄說，由於「美麗島電子報」是採滾動式民調，因此侯康配會再繼續上去，又由於還有近三分之一的選民自認是中立選民尚未表態，基本上侯康配是「大有可為」的，「這才是侯友宜要努力爭取的地方」。

沈富雄認為第82波的民調非常重要，原本他看到81波的數字時，還致電趙少康表示「難選了，這很耗費力氣」，但第82波民調，讓我覺得走到隧道終點的光終於出來了」。

沈富雄並認為，很多人以為柯文哲支持者藍多於綠，但從民調發現其實是綠多於藍。

針對美麗島電子報近期的2024大選民調，柯文哲則表示純市話取樣會有偏差，因為他的支持者年輕人高於長者，這是很刻意炒作的民調，「台灣不該出現這麼多有政治目的的民調」。

台灣民意基金會董事長游盈隆昨天表示，「賴蕭配」已逐漸拉開與「侯趙配」及「柯吳配」差距，他舉匯流最近一次、12月4日民調，採市話、手機各半，共2000份樣本表示，結果是賴蕭三成七、侯趙二成八、柯吳二成六，應是相對比較接近真實的。由於藍白相去不遠，除非未來出現慘烈的棄保效應，否則，賴蕭配將逐漸走出八年魔咒陰影。

民調 柯文哲 賴清德

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