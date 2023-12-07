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台總統民調：賴蕭配擴大差距 領先侯康配8.5個百分點

選前時刻 傳暗網售情治監聽資料 相關單位：假訊息

台灣新聞組／台北7日電
大選前關鍵時刻，驚傳情治機關監聽資料外洩事件。圖為調查局人員使用通訊監察電腦系統。（本報資料照片）
大選前關鍵時刻，驚傳情治機關監聽資料外洩事件。圖為調查局人員使用通訊監察電腦系統。（本報資料照片）

大選倒數，昨有暗網高價出售台灣各情治機關監聽資料；被監聽對象涵蓋黨政要員與外國駐台人員，負責監聽機關包括國安局、調查局、廉政署、刑事局、憲兵隊。不過，相關單位均澄清該資料是錯假訊息。

最高檢察署指出，此訊息是由境外伺服器將訊息投放至台灣社群網站，內容夾雜簡體字、西元紀年、擅加職稱或電話國碼，是境外勢力對台灣進行的認知作戰，已指示台北地檢署積極追查幕後指使者。

昨有網站以「國人遭監控！暗網驚現高價出售情治機關偵控數據，速查你有無在列」為標題，附上載有監聽機關、通訊監察碼、核准文號、監聽對象、手機門號，資料的監聽表格9頁；另個類似暗網的網站則張貼10張被監聽門號及監聽單位表格，引發熱議。

調查局主秘孫承一指出，上屆九合一大選期間就有暗網兜售相關資料，溯源追查發現網址在境外，因此無法查獲幕後操縱者；昨網路張貼的資料，監聽格式與官方不符，還有不少簡體字，有些人雖曾涉入違反國安法案，但時間序不對，顯見是拼湊而成，並非駭客入侵。

基層辦案人員說，受監聽對象大都不會寫出頭銜，姓名也會用代號或去識別化，跟網站張貼格式有差異。但也有調查官指出，裡面確有遭監聽偵辦的對象，內容真假參半。

台北中國時報報導，一份疑似情治及司法監聽資料在網上引熱議，就連調查官都有人說「感覺是真的」。朝野立委對此認為，過去選舉也曾發生過監聽名單外漏，如果是真的，代表情資單位出大包，台灣資安成為一大笑話。若是假的，則可能為了選舉炒作，製造對立。被列入名單的人員受訪時都相當驚訝，齊聲呼籲有關單位立刻查明，以昭公信。

該份名單中除驚見多名立委、議員，連立委和議員助理等人，及部分民間協會人士都被列入。一名被列入名單的助理指出，名單出現在爆料公社，但未清楚說明暗網的詳細網站，只是公開表格，無法釐清是真的有外洩情形或認知作戰，但他認為，如果沒有外洩問題，相關單位應出面澄清，避免爭議持續擴大。

另名被列在名單的前軍官接獲記者電詢，也驚訝表示完全不知道這件事，「原來我有這樣的身價」，該軍官也呼籲有關單位儘速查明，以免造成大眾恐慌。

國民黨立委賴士葆則說，剩下30幾天就要投票，若名單是假的，那是為了選舉炒作，但要是連調查官都說「感覺像真的被掛線的名單」，問題恐怕不單純。倘名單內容不實，但格式相符，是否代表格式資料已外洩，再被有心人士竄改假造。國家情資單位的資安是重中之重，若出現資料外洩，台灣資安成為一大笑話，等於是政府失靈；政府別只是說對立衝突、認知作戰，一定要詳實調查，盡速向大眾完整交代。

民眾黨立委張其祿則說，過去選舉也曾發生監聽名單外漏狀況，監聽名單真偽難辨，但牽涉到的問題卻相當廣，整個調查單位應該解釋清楚，以昭公信，但也不能完全將過錯推給境外勢力，應該好好釐清國家機器是否有在運作。

時力立委邱顯智表示，國安監聽是涉及到國防機密，有刑法的侵害國家法益之嫌，通訊監察法有相關規定，監聽需經過高院法官核准，相關法制一定要有機制，若名單屬實，監聽是否具有監聽票，是否有經高院法官核准，這些都要確認。

由於名單內也有不少綠營人士，民進黨立委鍾佳濱認為，這段時間各種認知作戰很活躍，真假難辨，情治機關偵控也是平常就有在做，這個時間點出現就是想要引起注意，宣稱從暗網出現的資訊是無從考查，只能保持警覺，認知戰的目的就是為了要引起注意。

資安 高院 社群網站

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