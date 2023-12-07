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台總統民調：賴蕭配擴大差距 領先侯康配8.5個百分點

新聞評論／人民繳房屋稅 賴清德納田賦不羞愧嗎？

聯合報社論
民進黨總統參選人賴清德萬里老家遭檢舉為違建。(本報資料照片)
民進黨總統參選人賴清德萬里老家遭檢舉為違建。(本報資料照片)

民進黨總統參選人賴清德的萬里老家9月遭檢舉為違建，且無繳稅紀錄，迄今已逾3個月，他卻未作任何處理。根據最新進度，新北市工務局認定建物屬於2009年年6月24日前的「既存違建」，非優先拆除對象，但會依序排拆。至於賴清德先前聲稱，老家「過去都有繳房屋稅」；但經新北市府調查，他家繳交的是「田賦」。更離譜的是，政府停徵田賦已經35年。

賴清德對老家違建案的消極態度，令人難以理解。在此之前，柯文哲老家的頂樓陽台違建、黃國昌汐止住家的違建，都因遭綠營極力攻擊，迅即主動雇工拆除。相形之下，賴清德老家的違建難道只因具有濃厚個人情感，即能就地合法？這次選舉，賴清德對黨內人士涉及品德或操守爭議，均要求他們第一時間辭職或棄選。但為何遇到自己的問題，他卻不斷推諉辯解，難道不怕這會傷害自己形象？

這棟房屋的爭議有二：其一、從礦場「工寮」變成兩層樓「透天厝」，屬於違建；其二，新北市政府查不到它的繳稅紀錄。對此，賴清德的辯解是，這房子「很早就有門牌號碼」，不可能是違建。事實上，有門牌跟是否違建無關；柯文哲老家和黃國昌住家也都有門牌，但只是小小增建，都構成違建案。賴清德競辦又說，「過去都有繳房屋稅」；此話已被證實說謊或混淆視聽，該址從未繳交過房屋稅，僅在早年交過「田賦」，而政府自1987年起已停徵田賦。亦即，賴清德老家已有35年連田賦都不曾繳交了，遑論房屋稅。

所謂「田賦」，是政府對「農業用地」課徵的稅捐，以土地的收益為課徵基準。可見，當年這塊地從未被視為「建物」，而是農地；以其面積，所繳納「田賦」應只是區區之數。政府後來之所以廢掉田賦，一則是為了體恤農民，二則是因為它手續繁雜而人工成本高，收入不過是錙銖之數。賴清德老家從未繳納房屋稅，他竟稱「都有繳稅」；新北市政府要求他在11月30日前主動補繳，賴清德卻辯稱未收到通知。這樣拖拖拉拉的大戲，像是一個正在競選總統的人應有的態度嗎？

賴清德的推拖拉，已令選民感到厭煩；令人不解的是，行政院和民進黨又加入戰局，把情勢攪得更為複雜。民進黨立院黨團認為，賴清德老家問題並非「個案」，全台有2300處類似狀況，應該通盤解決。然而，「通盤解決」的意思，是要讓這2300個類似狀況一夕一起「合法化」嗎？這要踐踏多少法規才辦得到？或者，通盤解決的意思是「要拆一起拆」，但只為了賴清德一家，需要把大家都拖下水嗎？

同樣可笑的，是行政院。閣揆陳建仁上月要求內政部對廢礦區的土地所有權問題進行「通盤檢討」，國土署便甩鍋給新北市，認為新北市的舊礦業土地占比最多，新北市府應積極提出對策和解方，包括非都市土地變更編定及國土計畫變更，來啟動相關盤點和輔導措施，不要只針對賴家的既存違建處理。問題是，國土計畫及土地變更編定是全國性事務，中央不做，卻推給地方，這像是個負責的政府嗎？何況，要假藉「通盤解決」來模糊賴清德老家的問題，根本是欲蓋彌彰，若沒拖上幾年可能完成嗎？

賴清德對老家的情感，外界不難理解。但從法治層面看，要將工寮變身的透天厝美化及正當化為合法，恐怕只會留下難看的印象，不符合他副總統的地位，更不符合他所求的總統大位形象。光是不繳稅一事，就讓民眾憤怒。(節錄自聯合報社論)

賴清德 民進黨 柯文哲

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