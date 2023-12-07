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台總統民調：賴蕭配擴大差距 領先侯康配8.5個百分點

王鴻薇續批潘孟安租豪宅 綠反擊：馬文君竊佔國有地

記者侯俐安、丘采薇／台北7日電
大選年政治人物違建爭議 製表／政治中心、蔡晉宇
大選年政治人物違建爭議 製表／政治中心、蔡晉宇

國民黨立委王鴻薇揭露民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安入住建商豪宅「力麒御品」，屋主還是近年在屏東拓展版圖的光電業「力能能源」董座，潘孟安稱自己以台幣6萬8000元(約2157美元)承租。王鴻薇昨要求潘孟安比照新竹市長高虹安自清方式，秀出證明以昭公信。賴清德競總發言人郭雅慧昨表示，王鴻薇烏龍爆料不道歉，潘孟安已擬好訴狀，今天提告。

「民進黨是否忘了當初如何修理高虹安？」王鴻薇昨接受廣播專訪說，高虹安身為新竹市長，男友租用在新竹有都更案的建商房子確實不適當，但當時高虹安將租約、匯款證明貼在臉書上。反觀潘孟安，賴競辦說有秀租約、也拿出匯款單，實際上距離媒體有段距離拍攝，放大也無法看見實際內容；賴競辦不給媒體近拍，她要求比照高虹安秀出證明卻沒下文。

王鴻薇說，民進黨稱「潘孟安不過是一介平民」，還把潘孟安比喻為「和北漂青年一樣租屋」，稱她「看不起北漂青年」，但「這到底是什麼比什麼？」她說，就算是一個北漂中年，會去租個62坪、雙車位，每月6萬8000元租金的豪宅嗎？

王鴻薇質疑，力能能源與母公司天方能源在潘孟安擔任屏東縣長時到屏東圈地，潘孟安為了綠能成立「綠能專案辦公室」，更在屏東4鄉鎮成立光電特區，四家進駐業者背後實力都很雄厚；這4家不包含天方，天方是「關門後又補進去的」，潘到台北之後住進董座家，這裡面沒有問題嗎？

賴清德競總發言人郭雅慧表示，潘孟安已出示租賃契約及匯款單據，連租屋位址、格局、租期都說明得一清二楚，王鴻薇為了替自己博取版面及聲量，面對自己烏龍爆料不但不道歉，甚至繼續惡意造謠、混淆視聽，手段拙劣不堪。

藍綠在總統大選交鋒土地違建議題。新北市政府前天認定，民進黨總統參選人賴清德萬里老家是既存違建，國民黨新北市立委參選人林國春昨呼籲，賴清德老家既是違建又逃漏稅，請賴出來面對。民進黨反守為攻，批評國民黨南投立委參選人馬文君涉竊佔國有地近30年，還蓋起歐式豪宅。

林國春昨到民進黨中央黨部樓下向賴清德喊話，質疑賴說有繳房屋稅是說謊，賴應說明補繳了沒？國民黨立委賴士葆指出，賴清德擔任黨主席以來，黨部主管或黨公職涉及性平、緋聞、不法等爭議只要新聞爆開，當事人就被請辭，對親信涉案切得乾乾淨淨，唯獨對自家老宅問題不一樣。

民進黨南投立委參選人蔡銘軒指控馬文君涉竊佔國有地蓋豪宅；空照圖顯示，馬家莊園所在的國有農地在1990年仍是農地，隔年開始整地，1992年從草坪變成擁有寬闊草坪的典雅豪宅，馬文君根本知法犯法，利用民代職權來擴增自己家族利益。

馬文君昨回應，民進黨所謂的「豪宅」是她繼承父親所留下、屋齡逾30年的木造老屋，過去依法繳納房屋稅，現因房屋價值不到台幣10萬元連房屋稅都免徵；土地合法租用、租金沒比較便宜，沒有廉租或竊佔等問題，將告對手蔡銘軒誹謗。她強調依法承租繳稅，賴清德的老家連稅都沒繳，違建也不拆，呼籲綠營不要雙標。

南投縣府表示，經查該建物沒建照，縣府會通知公所查報，認定違建就發拆除通知。

賴清德 民進黨 國民黨

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