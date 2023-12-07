王鴻薇續批潘孟安租豪宅 綠反擊：馬文君竊佔國有地

大選年政治人物違建爭議 製表／政治中心、蔡晉宇

國民黨 立委王鴻薇揭露民進黨 總統參選人賴清德 競選總幹事潘孟安入住建商豪宅「力麒御品」，屋主還是近年在屏東拓展版圖的光電業「力能能源」董座，潘孟安稱自己以台幣6萬8000元(約2157美元)承租。王鴻薇昨要求潘孟安比照新竹市長高虹安自清方式，秀出證明以昭公信。賴清德競總發言人郭雅慧昨表示，王鴻薇烏龍爆料不道歉，潘孟安已擬好訴狀，今天提告。

「民進黨是否忘了當初如何修理高虹安？」王鴻薇昨接受廣播專訪說，高虹安身為新竹市長，男友租用在新竹有都更案的建商房子確實不適當，但當時高虹安將租約、匯款證明貼在臉書上。反觀潘孟安，賴競辦說有秀租約、也拿出匯款單，實際上距離媒體有段距離拍攝，放大也無法看見實際內容；賴競辦不給媒體近拍，她要求比照高虹安秀出證明卻沒下文。

王鴻薇說，民進黨稱「潘孟安不過是一介平民」，還把潘孟安比喻為「和北漂青年一樣租屋」，稱她「看不起北漂青年」，但「這到底是什麼比什麼？」她說，就算是一個北漂中年，會去租個62坪、雙車位，每月6萬8000元租金的豪宅嗎？

王鴻薇質疑，力能能源與母公司天方能源在潘孟安擔任屏東縣長時到屏東圈地，潘孟安為了綠能成立「綠能專案辦公室」，更在屏東4鄉鎮成立光電特區，四家進駐業者背後實力都很雄厚；這4家不包含天方，天方是「關門後又補進去的」，潘到台北之後住進董座家，這裡面沒有問題嗎？

賴清德競總發言人郭雅慧表示，潘孟安已出示租賃契約及匯款單據，連租屋位址、格局、租期都說明得一清二楚，王鴻薇為了替自己博取版面及聲量，面對自己烏龍爆料不但不道歉，甚至繼續惡意造謠、混淆視聽，手段拙劣不堪。

藍綠在總統大選交鋒土地違建議題。新北市政府前天認定，民進黨總統參選人賴清德萬里老家是既存違建，國民黨新北市立委參選人林國春昨呼籲，賴清德老家既是違建又逃漏稅，請賴出來面對。民進黨反守為攻，批評國民黨南投立委參選人馬文君涉竊佔國有地近30年，還蓋起歐式豪宅。

林國春昨到民進黨中央黨部樓下向賴清德喊話，質疑賴說有繳房屋稅是說謊，賴應說明補繳了沒？國民黨立委賴士葆指出，賴清德擔任黨主席以來，黨部主管或黨公職涉及性平、緋聞、不法等爭議只要新聞爆開，當事人就被請辭，對親信涉案切得乾乾淨淨，唯獨對自家老宅問題不一樣。

民進黨南投立委參選人蔡銘軒指控馬文君涉竊佔國有地蓋豪宅；空照圖顯示，馬家莊園所在的國有農地在1990年仍是農地，隔年開始整地，1992年從草坪變成擁有寬闊草坪的典雅豪宅，馬文君根本知法犯法，利用民代職權來擴增自己家族利益。

馬文君昨回應，民進黨所謂的「豪宅」是她繼承父親所留下、屋齡逾30年的木造老屋，過去依法繳納房屋稅，現因房屋價值不到台幣10萬元連房屋稅都免徵；土地合法租用、租金沒比較便宜，沒有廉租或竊佔等問題，將告對手蔡銘軒誹謗。她強調依法承租繳稅，賴清德的老家連稅都沒繳，違建也不拆，呼籲綠營不要雙標。

南投縣府表示，經查該建物沒建照，縣府會通知公所查報，認定違建就發拆除通知。