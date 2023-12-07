桃花、酒駕… 侯辦：綠營「貪汙、腐敗、好財色」

衛福部秘書處長許朝程傳出婚外情，國民黨立院黨團6日舉行記者會，指衛福部一再爆發桃色事件，都不會受處分，難道成了桃花窟？(記者杜建重／攝影)

2024大選倒數，衛福部官員桃花事件、民進黨 台東縣黨部主委酒駕爭議連環爆。國民黨 主席朱立倫昨砲轟民進黨執政近8年，社會太多不公不義，貪汙腐化讓年輕人看不到希望和未來；國民黨總統參選人侯友宜 競辦也批評，民進黨已從昔日「勤政、清廉、愛鄉土」變成「貪汙、腐敗、好財色」。

衛福部秘書處長許朝程被爆出與任職新北市衛生局時期的女下屬婚外情，他昨於臉書表示「我個人行為不當傷害了家人，也造成機關及長官困擾，要向太太、雙方家人及工作同仁致歉，未來會謹守本分深刻反省，盼能求得原諒。」衛福部長薛瑞元說，暫不進行調查或其他處置，私領域的問題要自己面對、錯了就改。

國民黨立委林為洲批評，衛福部一再爆發桃色事件，官員卻都不會受到處分，他加碼爆料，聽聞食藥署某簡任官員也將爆出類似事件，衛福部難道成了桃花窟？國民黨立委游毓蘭指出，衛福部次長王必勝在疫情嚴峻期間陪小三帶私生兒在公園散步，許朝程車震只是有樣學樣而已。

此外，民進黨台東縣黨部主委簡維國前天酒駕肇事，昨請辭主委。民進黨發言人張志豪表示，黨員個人行為如涉違失觸法，應接受法律及黨紀處分，嚴明黨紀，絕不寬貸，「酒駕零容忍」簡維國酒駕事件已送中評會議處。

朱立倫昨在中常會表示，民進黨執政近8年，高房價、貪汙、腐化，憑什麼當官、當權的人賺進所有財富，讓年輕人看不到希望跟未來，國民黨有責任告訴年輕人，國民黨不但能以清廉對抗，更能撥亂反正，還給大家公平正義的台灣。

侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢批評，民進黨已從昔日「勤政、清廉、愛鄉土」變成「貪汙、腐敗、好財色」。他說，疫苗炒股爭議、進口雞蛋圖利之嫌、光電弊案等，至今都沒水落石出，這是政府失能。

他還說，懲戒法院前院長性騷、衛福部次長婚外情、前總統府發言人酒駕、外交國防委員會召委與陸籍女子不倫戀，失德又失能已是民進黨寫照；人民給民進黨機會，換來的卻是政府高官、黨政要員的道德淪喪，若私德禁不起檢視，手握大權又如何讓人信賴？民進黨主席賴清德選擇視若無睹、輕輕放下，就是放任為所「慾」為的最大幫凶，更是對社會的最壞示範。