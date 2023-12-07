大選前闖關 照出蔡政府假面

蔡英文總統2016年競選時曾說，「勞工 是我心中最軟的一塊」，令許多勞工感到「揪甘心」，願意相信這位中華民國憲政史上的第一位女總統，勞工權益必被關注，政府不再與資方沆瀣一氣。然後，就沒有然後了。

拖延了7年多，最低工資法趕在總統大選前闖關，正如一面照妖鏡，照出蔡政府的假面。

最低工資法草案自2019年來，便被冷凍在行政院，蔡政府所有注意力放在新冠疫情、高端疫苗 及雞蛋，若非臨近明年大選，最低工資法草案恐繼續躺在冰庫。

最低工資法草案7日付黨團協商，朝野各有建議，8日有望三讀，讓勞工權益獲進一步保障。

然而，說也諷刺，最低工資法如同勞保年金改革一樣，總要等到了選舉，民進黨 政府才想起勞工朋友們亟待關愛的眼神。該說所幸有選舉，還能映射出民進黨的良心，照破充滿盤算的假面？還是選舉猶如照妖鏡，令充滿政治盤算的真面目無所遁形？

儘管是勞工朋友喜聞樂見、樂觀其成的結果，但一切遲了7年多，蔡政府的任期尾聲才想起心中最軟的那塊。

莫忘勞工苦人多，民進黨選舉前的良心發現，盼是勞工朋友的一陣恩惠之雨，而非澆熄希望之火的冰冷風雨。至少在卸任之前，以一個華麗落款，為8年任期留下「雖不完美，但勉強可接受」的結尾。