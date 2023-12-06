財產申報 趙少康存款7900萬 吳欣盈擁英國房產

國民黨副總統參選人趙少康財產申報，存款逾7900萬元台幣，股票總價約3300萬元台幣，房貸約4700萬元台幣，另有新北市三筆土地及12筆建物。（本報資料照片）

中選會昨公布正副總統參選人財產申報供大眾查閱，民進黨總統參選人賴清德 存款申報約215萬元（台幣，下同，約6.8萬美元），房貸1386萬元，國民黨總統參選人侯友宜存款約3959萬元、民眾黨總統參選人柯文哲存款約2464萬元，侯、柯皆無負債。

根據申報內容，侯友宜有台北市、嘉義縣兩筆土地與三筆建物，債券約403萬元、儲蓄 型壽險 三筆。賴清德則申報台南市一筆土地及一筆建物、一輛Toyota汽車，有13筆儲蓄型保單。

民眾黨總統參選人柯文哲夫婦在台北市、新竹市、澎湖縣共申報九筆土地及六筆建物，基金受益憑證總價額約95萬元，另有七筆儲蓄型壽險。

國民黨副總統參選人趙少康和妻子梁蕾申報存款逾7900萬元，股票總價約3300萬元，房貸約4700萬元，另有新北市三筆土地及12筆建物。

民眾黨副總統參選人吳欣盈申報一筆在新北市土地及一筆英國房產、一輛Mini Cooper汽車，存款約250萬元，股票及有價證券總價額約3671萬元，其中「盈盈投資」占最多有307萬股，另有一套價值800萬元的藍寶石珠寶及兩張保單、債務約992萬元。

民進黨副總統參選人蕭美琴有新北市一筆土地及七筆建物、一輛Toyota及一輛國瑞汽車、存款約1547萬元、基金受益憑證總價額約273萬元、五張保單、房貸約169萬元。