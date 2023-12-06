新聞評論／綠求聲量不問民生 拚席次竟得靠乩童

民進黨不分區立委參選人王義川（左一）在政論節目、造勢現場，頻頻表演起乩橋段，成了話題人物。（記者劉懿萱／攝影）

最近全台最知名的乩童，不在哪間名門大廟裡，就在民進黨 中央，民進黨不分區立委參選人王義川在政論節目、造勢現場，頻頻搖頭晃腦地表演起乩橋段，尾聲搭配「黃國昌，退」、「韓國瑜，退」、「謝龍介，退」，語畢後全身一陣抖動，示意退駕，把政治場變成了名副其實的秀場；與此同時，民進黨發起搶救王義川計畫，將其視為政黨票壓箱寶，不禁令人感嘆，綠營真沒招了，衝刺不分區立委席次，竟得靠乩童。

王義川名列民進黨不分區第14名，黨內派系屬性為正國會。按照民進黨傳統，各派系在不分區安全名單內，都會有一席保障名額，偏偏這回王義川被賴清德擺在安全名單邊緣，這可惹火了正國會，通過提名的黨內會議上，派系代表索性直接缺席，以示抗議。

正國會好歹是民進黨三大派系之一，黨中央眼看一場茶壺風暴山雨欲來，於是發起搶救王義川計畫，一來安撫正國會，二來也以14席不分區為目標，全力衝刺政黨票；但萬萬沒想到，王義川選擇以跳樑小丑的姿態出場，言下之意即是告訴選民，輕浮地看待政治，這就是代表民進黨的態度。

王義川愛耍寶早非新聞，今年4月曾說「大陸高鐵沒有靠背」，天馬行空言論，當時就引發討論。「藍白合」期間，雙方陣營為了民調爭議僵持不下，王義川日前在南部輔選更是大開侯友宜 玩笑，將「6%」的台語發音近似生殖器官作為素材，譏諷侯友宜是「XX（生殖器官）侯」。王義川號稱交通專業，但凡是出現他的新聞，看不出絲毫專業，卻總帶有娛樂性質。

民進黨宣稱，今年不分區名單史上最亮眼，匯集了認知作戰專家、兒少公民團體，還有身心障礙界、體育、藝文界代表，結果這些專業組人選的曝光度，全部加總可能還沒有王義川的一半，足以凸顯民進黨提名專業人士只是幌子，宣傳的重點還是擺在高度娛樂性，根本是看輕選民。

綠營宣傳力道差別，最直接表現是，民進黨不分區新人至今，無人已在運作新聞媒體群組，唯一的例外就是王義川，不僅會發新聞稿，有隔天的行程通知，民進黨黨工更會轉貼側翼名嘴力捧王義川的文章給第一線記者，做實了綠營網軍操作一條龍外，也間接證實如李正皓等名嘴是民進黨側翼，雖然此結果並不太令人意外。

民進黨選舉要靠「搞笑咖」，更深層涵義是政治淺碟化現象。早些時間，民進黨甚至要找雞排妹 來選區域立委，有無專業問政能力早已不重要，一切聲量優先。提名雞排妹一事，最後在黨內「反空降」壓力下作罷，但試問，如今全黨搶救搞笑藝人王義川，又有何差別？

王義川在政治場表演起乩，讓人想到「可憐夜半虛前席，不問蒼生問鬼神」，堂堂執政黨衝刺政黨票不問民生，反倒沉溺於娛樂表演。當民進黨已經不演了，那將其下架就成了選民義務。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）