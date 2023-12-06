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蕭美琴、吳欣盈國籍爭議 中選會：符參選資格

記者程遠述、歐陽良盈、願景工程記者劉十賢／台北6日電
民進黨副總統參選人蕭美琴國籍問題引起討論，5日由中選會審定通過參選資格。（本報資料照片）
民進黨副總統參選人蕭美琴國籍問題引起討論，5日由中選會審定通過參選資格。（本報資料照片）

總統大選三組人馬競逐，民眾黨副總統參選人吳欣盈、民進黨副總統參選人蕭美琴國籍引起討論。中選會昨天公布審定結果表示，各組均符合「總統副總統選舉罷免法」規定，查無外國國籍、回復中華民國國籍或歸化取得中華民國國籍等情事。

吳欣盈剛抵達杜拜參與聯合國氣候峰會（COP28），接受本報系聯合報專訪被問及是否會覺得「鬆了一口氣」時表示，從頭到尾都很輕鬆，「Cause I Know the truth. （因為我知道事實）。」她也透過臉書表示「感謝中選會認證，我會繼續加油。」

蕭美琴則強調，從來沒有放棄過中華民國國籍，這是事實；她曾有過美國籍，在2002年放棄，也從來沒申請回復國籍，而是去申請戶籍。

選罷法規定，登記參選正副總統必須年滿40歲、在中華民國自由地區居住六個月以上且曾設籍15年以上，具外國籍不得登記為總統、副總統候選人。此外，若回復中華民國國籍、因歸化取得中華民國國籍、大陸地區人民或香港、澳門居民經許可進入台灣地區者，也不得登記為總統、副總統候選人。

第16任總統、副總統選舉共有賴清德及蕭美琴、柯文哲及吳欣盈、侯友宜及趙少康三組登記，中選會昨舉行委員會議審定通過第三組參選人資格，將於12月11日辦理候選人姓名號次抽籤，12月15日公告候選人名單。

中華民國 澳門 賴清德

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