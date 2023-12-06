我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一分鐘看加州╱太前衛釀悲劇 小東京裝置藝術被笑40年

2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」

藍綠搶攻客家庄 賴拋桃竹苗大矽谷 侯友宜設百億基金

台灣新聞組／台北6日電
國民黨總統參選人侯友宜（右）5日出席苗栗造勢晚會，苗栗縣長鍾東錦（左）送上禮物，象徵「馬上封侯」。(記者葉信菉／攝影)
國民黨總統參選人侯友宜（右）5日出席苗栗造勢晚會，苗栗縣長鍾東錦（左）送上禮物，象徵「馬上封侯」。(記者葉信菉／攝影)

藍綠白搶攻客家票，國民黨與總統參選人侯友宜預計舉辦17場大型造勢活動，首場就選在苗栗縣強力固樁，昨晚封街湧入上萬人，苗栗縣長鍾東錦更親自站台力挺；民進黨總統參選人賴清德昨也到新竹、苗栗，出席後援會成立大會，積極搶進藍營鐵票區。

全台近1/5人口是客家人，藍綠白總統參選人都企圖爭取最大支持，侯友宜、賴清德、柯文哲參選以來勤跑客家庄、秀客家話，參與客家青年活動。

國民黨選前15場大型造勢活動首場，昨晚在苗栗縣政府前封街舉辦；無黨籍苗栗縣長鍾東錦疾呼「這一戰已沒有退路」，拜託鄉親一致支持「侯康配」，國民黨總統參選人侯友宜則稱讚客家人「你們太愛國了、你們太棒了、你們太好了。」允諾如果當選總統一定重用客家鄉親。

過去竹苗一帶，國民黨向來具有優勢，侯友宜為了鞏固鐵票，日前展開「客家周」行程，走訪新竹、苗栗、高雄、屏東等客家聚落，與客家鄉親面對面交流，他並率先提出6大客家政見，包含成立100億台幣（約3.17億美元）的「客家文化產業發展基金」，要讓年輕人回客庄打拚。

藍營人士分析，國民黨在傳統客家票較強勢，桃竹苗又是藍軍執政地區，但近期民調顯示，桃竹苗地區仍是藍綠白三分天下，侯友宜並未特別突出，桃竹苗反而是柯文哲全台最強區域；侯友宜為展現國民黨以往的優勢，自從參選以來，頻與客家年輕人合體宣傳，並且祭出政見誘因，並預期在正藍歸隊後會好轉。

民進黨總統參選人賴清德（左）5日在新竹、苗栗跑競選行程，再度提及桃竹苗大矽谷計畫...
民進黨總統參選人賴清德（左）5日在新竹、苗栗跑競選行程，再度提及桃竹苗大矽谷計畫，搶攻客家票。(記者黃羿馨／攝影)

賴清德參選後第一個行程就是客家活動，今年端午到客家區包客家粽作為宣傳影片。民進黨人士說，賴清德下工夫學客家話，四縣腔、海陸腔都學，都練習到能發表演說的程度，足見拓展客家票決心，但客家講究宗族、團體性，要打入宗族不容易，綠營這回在客家區的立委選戰同樣艱辛，將以得票增加為目標。

賴清德昨到新竹縣湖口鄉顯聖宮參拜，民進黨籍議員及民代全體出動，企圖鬆動藍營客家選票。賴清德致詞時台、客語並用，拋出桃竹苗大矽谷計畫，並提出高中職學費全免、公私立大學生補助、打造30萬戶社會住宅等政見，搶攻年輕人和科技選票。

賴清德隨後在顯聖宮廟口談政見，提出桃竹苗大矽谷計畫，要在現有基礎上讓科技產業更進步，解決年輕人就業問題，科學園區還要找土地往外擴張。

另外，賴清德在竹東後援會成立大會致詞說，不贊成與中國簽訂服貿，國民黨當選總統、國會過半就會通過服貿，嚴重影響台灣產業，服貿通過會有大批中國人搶台灣人飯碗。

民眾黨總統參選人柯文哲近期走訪桃園、新竹、苗栗、高雄美濃等客家村，還穿上客家改良唐裝，手拿印有民眾黨字樣油紙傘，展現搶攻客家票源企圖心。

新竹市是柯文哲的本命區，但市長高虹安爭議連環爆，牽動總統大選情勢。「藍白合」尚未破局前，自詡為「藍營大兵」的無黨籍鍾東錦替侯友宜、柯文哲站台，在藍白之間穿針引線，但柯文哲擅打空戰，苗栗造勢陸戰卻是「人催不太出來」。「藍白切」後，柯文哲上月底赴苗栗，鍾東錦沒現身，場面頗冷清，民眾黨內人士都坦言陸戰面臨窘境。

各陣營出招 催桃竹苗票 製表／政治中心
各陣營出招 催桃竹苗票 製表／政治中心

賴清德 國民黨 侯友宜

上一則

親綠民調 侯康配領先柯盈配近17百分點

下一則

蕭美琴、吳欣盈國籍爭議 中選會：符參選資格

延伸閱讀

藍綠造勢搶攻客家票

藍綠造勢搶攻客家票
侯友宜影片曝思覺失調患者姓名長相 台衛福部：不妥

侯友宜影片曝思覺失調患者姓名長相 台衛福部：不妥
批民進黨專制 侯友宜：該下台了

批民進黨專制 侯友宜：該下台了
侯康反七股不當種電 批綠貪贓枉法

侯康反七股不當種電 批綠貪贓枉法

熱門新聞

民進黨正、副總統參選人賴清德、蕭美琴（圖）昨天在北平東路競總前，封街舉辦造勢大會，遭媒體質疑國籍問題是否有資格參選的她，對此並未多做回應，只向支持者們宣達民進黨執政以來的成績。記者許正宏／攝影

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

2023-12-03 09:53
1987年台灣開放民眾前往大陸探視。圖為當時民眾排隊遞交申請。（聯合報系資料照）

36年前返陸探親找初戀 台老兵「身不由己文」惹哭全網

2023-11-29 17:44
民進黨總統參選人賴清德（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。聯合報系資料照片

侯柯民調幾打平…媒體人揭柯文哲被這事拖累：恐提早出局

2023-11-28 13:08
抖音神曲「科目三」熱度延燒進海底撈，不少中國顧客光臨海底撈，便會要求店員跳舞蹈，風潮甚至影響到台灣海底撈員工。（取材自TikTok）

中國海底撈「特殊服務」害慘台灣 店員坦言：壓力大到想離職

2023-12-04 23:29
汐止分局外觀。圖／資料畫面

台夫妻未下樓吃午餐 母親上樓驚見兒子媳婦割喉慘死

2023-12-03 12:17
(聯合報系資料照)

最新民調侯康配下滑 他直指國民黨缺「這兩種票」

2023-12-04 13:27

超人氣

更多 >
耗能易壞 專家建議別買這5種家電

耗能易壞 專家建議別買這5種家電
北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡

北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡
3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆

3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆
劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立

劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立
那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭

那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭