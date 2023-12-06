藍綠搶攻客家庄 賴拋桃竹苗大矽谷 侯友宜設百億基金

國民黨總統參選人侯友宜（右）5日出席苗栗造勢晚會，苗栗縣長鍾東錦（左）送上禮物，象徵「馬上封侯」。(記者葉信菉／攝影)

藍綠白搶攻客家票，國民黨 與總統參選人侯友宜 預計舉辦17場大型造勢活動，首場就選在苗栗縣強力固樁，昨晚封街湧入上萬人，苗栗縣長鍾東錦更親自站台力挺；民進黨總統參選人賴清德 昨也到新竹、苗栗，出席後援會成立大會，積極搶進藍營鐵票區。

全台近1/5人口是客家人，藍綠白總統參選人都企圖爭取最大支持，侯友宜、賴清德、柯文哲參選以來勤跑客家庄、秀客家話，參與客家青年活動。

國民黨選前15場大型造勢活動首場，昨晚在苗栗縣政府前封街舉辦；無黨籍苗栗縣長鍾東錦疾呼「這一戰已沒有退路」，拜託鄉親一致支持「侯康配」，國民黨總統參選人侯友宜則稱讚客家人「你們太愛國了、你們太棒了、你們太好了。」允諾如果當選總統一定重用客家鄉親。

過去竹苗一帶，國民黨向來具有優勢，侯友宜為了鞏固鐵票，日前展開「客家周」行程，走訪新竹、苗栗、高雄、屏東等客家聚落，與客家鄉親面對面交流，他並率先提出6大客家政見，包含成立100億台幣（約3.17億美元）的「客家文化產業發展基金」，要讓年輕人回客庄打拚。

藍營人士分析，國民黨在傳統客家票較強勢，桃竹苗又是藍軍執政地區，但近期民調顯示，桃竹苗地區仍是藍綠白三分天下，侯友宜並未特別突出，桃竹苗反而是柯文哲全台最強區域；侯友宜為展現國民黨以往的優勢，自從參選以來，頻與客家年輕人合體宣傳，並且祭出政見誘因，並預期在正藍歸隊後會好轉。

民進黨總統參選人賴清德（左）5日在新竹、苗栗跑競選行程，再度提及桃竹苗大矽谷計畫，搶攻客家票。(記者黃羿馨／攝影)

賴清德參選後第一個行程就是客家活動，今年端午到客家區包客家粽作為宣傳影片。民進黨人士說，賴清德下工夫學客家話，四縣腔、海陸腔都學，都練習到能發表演說的程度，足見拓展客家票決心，但客家講究宗族、團體性，要打入宗族不容易，綠營這回在客家區的立委選戰同樣艱辛，將以得票增加為目標。

賴清德昨到新竹縣湖口鄉顯聖宮參拜，民進黨籍議員及民代全體出動，企圖鬆動藍營客家選票。賴清德致詞時台、客語並用，拋出桃竹苗大矽谷計畫，並提出高中職學費全免、公私立大學生補助、打造30萬戶社會住宅等政見，搶攻年輕人和科技選票。

賴清德隨後在顯聖宮廟口談政見，提出桃竹苗大矽谷計畫，要在現有基礎上讓科技產業更進步，解決年輕人就業問題，科學園區還要找土地往外擴張。

另外，賴清德在竹東後援會成立大會致詞說，不贊成與中國簽訂服貿，國民黨當選總統、國會過半就會通過服貿，嚴重影響台灣產業，服貿通過會有大批中國人搶台灣人飯碗。

民眾黨總統參選人柯文哲近期走訪桃園、新竹、苗栗、高雄美濃等客家村，還穿上客家改良唐裝，手拿印有民眾黨字樣油紙傘，展現搶攻客家票源企圖心。