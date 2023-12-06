重磅快評／賴清德只打王鴻薇 老家違建爭議再失分
新北市立委參選人林國春5日偕國民黨立委王鴻薇舉行記者會，表示新北市工務局認定民進黨總統參選人賴清德萬里老家屬於非優先拆除的「既存違章建築」，批賴既有違建又逃漏稅是「罪加一等」，而且是帶頭逃稅；賴清德馬上回擊，質疑王鴻薇是北市立委參選人，為何有辦法在新北市府發出通知前就認定是違建。賴清德以總統參選人的高度示範轉移爭議焦點，只會讓自己不斷失分。
林國春雖在新北市參選立委，但他的現職仍是新北市議員，而且他曾在市議會總質詢時把賴清德老家疑似違建、逃稅的相關事證給新北市財政局長陳榮貴，陳當時回覆該案查不到有繳稅資料，補繳稅期限於11月30日，直到12月5日財政局還是沒有資料，賴家也沒有提訴願，議員自然有權提出質疑。
賴清德回應快速，但卻把矛頭指向和林國春一起開記者會的王鴻薇，稱賴家到目前為止還未收到新北市府通知認定房子是違建，他不知道一個台北市立委參選人（指王鴻薇），為何有辦法在新北市府發出通知前就認定是違建？還說，新北市府應積極照顧民眾，避免淪為選舉操作。
賴清德的戰術顯然是要模糊事件的焦點，他刻意避談有權監督新北市政府的林國春，刻意凸顯王鴻薇是在台北市參選的立委參選人。此舉動有幾個問題，一是忽略這場記者會的另一要角林國春，因為林質疑市府處理違建，任誰都不會有疑義；二是強調王鴻薇在北市參選立委卻撈過界，顯有蓄意誤導的用意。
王鴻薇雖在台北市參選立委， 但她也是現任立委，有那一條法律規定她不能關注北市以外的議題？民進黨操作選戰議題，常見跨選區數名立委一起開記者會「打群架」，怎未見賴清德質疑這樣有問題？況且賴清德也還有副總統的身分，在野黨立委難道不能關切？
賴清德處理違建爭議最大的問題是連自己都說不清楚，爆料之初，賴說萬里老家「過去皆有繳交房屋稅」，但新北財政局卻查不到繳稅資料，否則也不會訂出11月30日的補繳期限；賴清德5日又說，關於稅金部分，過去只要政府有開立通知，要繳納地價稅，就會依法繳納，關於房屋稅部分，目前也已接到新北市府通知，也委託專業人士申請繳納，只要新北市府有核定，賴家就會繳納。
對照賴清德前後說法，至少可以確定過去是沒有繳納過房屋稅。在林國春、王鴻薇舉行記者會後，他質疑王為何有辦法在新北市府發出通知前就認定是違建，他自己又說賴家已收到新北市府的通知補稅，不僅時序混亂，更重要的是，新北市工務局早在9月7日即表示，經現勘確認賴宅為違建，賴家可檢具申請書、土地所有權相關文件、內政部規定8種證明文件之一向工務局申請會勘，以認定房屋合法性。賴清德突然「失憶」，與王鴻薇何干？
民進黨人用模糊焦點的戰術對付王鴻薇，除了賴清德老家違建，另一個案例是賴清德競選總幹事潘孟安入住綠能廠商豪宅的爭議，綠委林楚茵跑出來質疑她侵入住居，並爆料她在雙北擁豪宅，但王鴻薇出示的照片是車子開出車道的照片，住的是40年老公寓，又怎能算是豪宅？綠營招式一用再用，難道把民眾都當傻瓜？
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