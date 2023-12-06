重磅快評／賴清德只打王鴻薇 老家違建爭議再失分

立委王鴻薇（左）與板橋西區立委參選人林國春上午開記者會，指新北市認定民進黨總統參選人賴清德老家違建且有逃稅嫌疑。(圖：林國春提供)

新北市立委參選人林國春5日偕國民黨立委王鴻薇舉行記者會，表示新北市工務局認定民進黨 總統參選人賴清德 萬里老家屬於非優先拆除的「既存違章建築」，批賴既有違建又逃漏稅是「罪加一等」，而且是帶頭逃稅；賴清德馬上回擊，質疑王鴻薇是北市立委參選人，為何有辦法在新北市府發出通知前就認定是違建。賴清德以總統參選人的高度示範轉移爭議焦點，只會讓自己不斷失分。

林國春雖在新北市參選立委，但他的現職仍是新北市議員，而且他曾在市議會總質詢時把賴清德老家疑似違建、逃稅的相關事證給新北市財政局長陳榮貴，陳當時回覆該案查不到有繳稅資料，補繳稅期限於11月30日，直到12月5日財政局還是沒有資料，賴家也沒有提訴願，議員自然有權提出質疑。

賴清德回應快速，但卻把矛頭指向和林國春一起開記者會的王鴻薇，稱賴家到目前為止還未收到新北市府通知認定房子是違建，他不知道一個台北市立委參選人（指王鴻薇），為何有辦法在新北市府發出通知前就認定是違建？還說，新北市府應積極照顧民眾，避免淪為選舉操作。

賴清德的戰術顯然是要模糊事件的焦點，他刻意避談有權監督新北市政府的林國春，刻意凸顯王鴻薇是在台北市參選的立委參選人。此舉動有幾個問題，一是忽略這場記者會的另一要角林國春，因為林質疑市府處理違建，任誰都不會有疑義；二是強調王鴻薇在北市參選立委卻撈過界，顯有蓄意誤導的用意。

王鴻薇雖在台北市參選立委， 但她也是現任立委，有那一條法律規定她不能關注北市以外的議題？民進黨操作選戰議題，常見跨選區數名立委一起開記者會「打群架」，怎未見賴清德質疑這樣有問題？況且賴清德也還有副總統的身分，在野黨立委難道不能關切？

賴清德處理違建爭議最大的問題是連自己都說不清楚，爆料之初，賴說萬里老家「過去皆有繳交房屋稅」，但新北財政局卻查不到繳稅資料，否則也不會訂出11月30日的補繳期限；賴清德5日又說，關於稅金部分，過去只要政府有開立通知，要繳納地價稅，就會依法繳納，關於房屋稅部分，目前也已接到新北市府通知，也委託專業人士申請繳納，只要新北市府有核定，賴家就會繳納。

對照賴清德前後說法，至少可以確定過去是沒有繳納過房屋稅。在林國春、王鴻薇舉行記者會後，他質疑王為何有辦法在新北市府發出通知前就認定是違建，他自己又說賴家已收到新北市府的通知補稅，不僅時序混亂，更重要的是，新北市工務局早在9月7日即表示，經現勘確認賴宅為違建，賴家可檢具申請書、土地所有權相關文件、內政部規定8種證明文件之一向工務局申請會勘，以認定房屋合法性。賴清德突然「失憶」，與王鴻薇何干？

民進黨人用模糊焦點的戰術對付王鴻薇，除了賴清德老家違建，另一個案例是賴清德競選總幹事潘孟安入住綠能 廠商豪宅的爭議，綠委林楚茵跑出來質疑她侵入住居，並爆料她在雙北擁豪宅，但王鴻薇出示的照片是車子開出車道的照片，住的是40年老公寓，又怎能算是豪宅？綠營招式一用再用，難道把民眾都當傻瓜？