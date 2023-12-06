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年輕人不愛「侯康」？ 南投縣長坦言藍營這標籤難撕除

記者賴香珊／南投6日電
南投縣長許淑華坦言，國民黨老派百年政黨標籤短期內難撕除，現階段得靠政見搶年輕票。（記者賴香珊／攝影）
南投縣長許淑華坦言，國民黨老派百年政黨標籤短期內難撕除，現階段得靠政見搶年輕票。（記者賴香珊／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜公布副手趙少康後，「侯康配」讓藍營士氣大振，民調也回升，但多數民調顯示，國民黨在年輕票較弱。南投縣長許淑華坦言，國民黨老派百年政黨標籤短期內難撕除，建言現階段得靠政見搶年輕票。

來源：聯合新聞網

總統大選白熱化，各家針對民進黨「賴蕭配」、國民黨「侯康配」、民眾黨「柯盈配」三組候選人進行民調，多數結果呈現「侯康配」在年輕族群較弱勢；「美麗島電子報」董事長吳子嘉曾提到，國民黨現在缺的就是年輕票和中間選民票。

對此，許淑華坦言，民眾對國民黨有百年政黨的既定印象，又被民進黨貼上老派政黨，長期以來對40歲以上、較年長者所提出的政見相對穩健，但要撕掉老派標籤比較難，也不是短期之內能調整，但仍須朝這目標改進。

國民黨確實在年輕族群相對不足，恐沒辦法在一個多月內有大幅改變，因此國民黨在未來整體的對外形象，選戰調整及論述仍有很大空間；尤其如今距離明年投票日剩不到40天，現階段應針對年輕族群明確的訴諸政見。

許淑華認為，很多年輕人很關注自己的未來及生活細節，黨中央及參選人應就這部分去訴諸政見，尤其選戰已進入最後階段，三大陣營仍圍繞在國籍等政治議題上，對彼此間的政見很難有好的表述空間，應仍要從政見去做訴求。

她強調，現在藍綠都已把自己的基本盤盯滿，各自的支持者歸隊，也有急需改進的地方。參選人可利用再來的正副總統辯論讓大家看到政見，著眼年輕人擔憂戰爭怕上戰場、職涯環境等問題。

短期之內也只能比較針對年輕族群進行加強，從未來整體的人生規畫、政府能提供更好環境、經濟上如何提升、目前青年所得偏低等整體因素，有機會都該透過政見發表會去論述，讓他們看到國民黨才是一個穩健領導的政黨。

許淑華也說，實際上，國民黨現在政黨領導方向及發言人等幹部，越來越年輕化，已見改善趨勢；現在最重要的就是善用政見發表會說明對國家政策領導，讓更多關注台灣發展的年輕人去看到國民黨帶給他們的未來，這也是目前可以做的。

國民黨 民調 民進黨

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