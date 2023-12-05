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內政部：總統大選3組6人都符合國籍規定

台灣新聞組／台北5日電
內政部確認，民進黨總統參選人賴清德(左)、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右），三組正副總統參選人都符合國籍規定。（中央社）
內政部確認，民進黨總統參選人賴清德(左)、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右），三組正副總統參選人都符合國籍規定。（中央社）

民眾黨副總統參選人吳欣盈、民進黨副總統參選人蕭美琴分別因國籍問題遭質疑；內政部發言人林昆鋒昨天表示，中選會函詢內政部確認三組正副總統參選人是否具中華民國籍，經查所詢對象三組六人資格均符合內政部執掌相關規定，已函覆中選會。

中選會今召開委員會議，審定正副總統候選人資格，並15日公告候選人名單。依程序，中選會今審議完竣後會立即對外說明。

對於媒體詢問蕭美琴是否有「回復」國籍問題，中選會不願針對細節多作回應，僅表示總統選罷法皆有相關規定，中選會依法辦理審查；今天下午召開中選會委員會議審定正副總統候選人資格，預計今天傍晚可審查完竣，也會對外發稿說明。

蕭美琴聲明指出，她從來沒放棄中華民國國籍，所以沒有回復的問題；母親為美國人，她早年擁有美國籍，已在2002年放棄，相關證明、文件都有；2000年任職總統府時有很多討論，因國籍法和戶籍法有不同身分和規定，她擔任僑選立委當天就取得中華民國身分證，這些問題也在進入立院後獲得解決。

民進黨總統參選人賴清德也在臉書表示，他邀蕭任副手搭檔時，蕭主動提醒團隊要再次確認身分及國籍，團隊徹底檢查、確認得非常清楚，「國籍的問題早就不是問題」。

國民黨總統參選人侯友宜昨指出，中選會規定很清楚，執政黨應該也對此相當了解，中選會有責任把問題釐清；國民黨副總統參選人趙少康則說，民進黨說已經解釋過，但顯然不夠清楚才會被外界不斷質疑。

另外，對於民眾黨副總統參選人吳欣盈國籍爭議，蕭美琴表示，在美服務期間曾和吳短暫見面，「印象不壞」；吳欣盈受過很好教育，對國際事務很熱衷，但從政時間較短，對政治相對陌生，未來日子會很辛苦，但「我是千錘百鍊，已經身經百戰走過來」。

中華民國 內政部 民進黨

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