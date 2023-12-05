黑白集／美國阿公配美國人 迴力鏢砸自身

民進黨副總統參選人蕭美琴。(記者劉柏均／攝影)

民進黨 剛痛打陸配徐春鶯、民眾黨副總統參選人吳欣盈的國籍問題，沒想到自己的副總統參選人蕭美琴也陷入國籍風暴。蕭美琴雖放棄美國籍近20年，但她曾自陳過去「只有美國籍」，僅持有「華僑護照」。如果她是「回復國籍」，恐連參選資格都有問題。

蕭美琴對國籍問題的說法多變。2000年被問到何以未放棄美籍？她說如果放棄，會成為「國際流民」。2002年她當選「僑選立委」後放棄美籍，取得國籍，還說「過了幾天沒身分的日子」。2009年受訪，則說她「從小只有美國籍，若放棄，就成了無國籍」。

這些說法，使蕭美琴的國籍問題變得曖昧。當年的各種說法，或許是她不願放棄美國籍的藉口，也可能是不清楚法規，混淆了「國籍」與「戶籍」。但號稱專業外交官、未來可能副總統，還搞不清自己國籍，未免匪夷所思。

無獨有偶，賴清德 的長子在美國生子，讓他一夕成了「美國人的阿公」。這也令人想起，過去宋楚瑜、馬英九 也都曾在大選中被綠營貼上「美國人的阿公」標籤，質疑其忠誠。綠營又一支迴力鏢，砸在自身。

在對手和家人國籍做文章，一向是民進黨的強項，誰料，這些攻擊一一回到「美德配」身上，只能說是作法自斃。美其名「美德配」，原來是「美國人阿公配美國人」。