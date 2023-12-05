新聞評論／綠不容中共介選 卻動用東廠介選

這次大選，「介選」成為受矚目現象。綠營頻頻指控「中共 介選」，包括若干里長揪團到大陸旅遊接受招待；柯文哲 在「藍白合」過程，也被美方詢問是否有中共介入；但另一種「介選」其實傷害更大，那就是公權力機關的行政或司法干預和騷擾。最近，北檢把馬英九、朱立倫、柯文哲和侯友宜列「搓圓仔湯」案被告，NCC發函約談趙少康 ，以及徐巧芯送麵線導致里長被調查局帶走，都是「東廠介選」的事例。

在藍白合協商期間，柯文哲自爆多人與他接觸，要用「2億美元」買他當副手。如今雖藍白破局，柯文哲的饒舌卻也為兩黨人馬帶來麻煩。深綠陣營以此為由告發四人違反選罷法，檢調單位也樂得配合，將四人列為被告。司法單位介選，這一局要怎麼玩，也增添了無限想像。

此外，藍白綠三黨副總統參選人資格先後受到質疑。若其中任何一人的資格被取銷，將嚴重影響選舉結果，造成某方「不戰而勝」。趙少康因身兼中廣董事長和總經理，綠營攻擊他違反「廣電法」的「黨政軍條款」；NCC立馬發函中廣說明，並約談趙少康。分列綠、白不分區立委的沈伯洋和徐瑞希，因分別在華視與公視擔任諮委和董事，也遭NCC關切。

趙少康等三人看似均涉及政媒兩棲問題，實則對應的法令和情境皆截然不同。華視和公視是公共媒體，經費來自民脂民膏，因此「公視法」明定「董事、監察人不得參與政黨活動」。中廣則是純民營，「廣電法」僅要求黨務、政務和選任公職人員不得投資，並未禁止參選。從情境看，趙少康目前只是參選人，如果他當選成為公職人員，他當然必須辭職；但他目前力爭「參選權」，於法有據。沈伯洋名列不分區第二，將篤定當選，因此他唯有請辭一途。相形之下，當選機率極低卻仍請辭的徐瑞希，或只是希望降低爭議。

台灣媒體觀察基金會執行長滕西華說，「趙少康不辭屬於道德層次，沒有明確違法」。民間機構都清楚兩者法律紅線有別，NCC卻裝糊塗，一視同仁去函要求說明，卻留下政治操作空間。當年促轉會副主委張天欽自比「東廠」要暗算侯友宜，並稱「間接影射殺傷力最強」；如今看來，東廠又在蠢蠢欲動。且看，NCC處理三立入股中嘉案備極消極，坐視親綠三立人馬、親綠政論節目進駐華視而不管，如今卻在候選人資格上大動干戈，這算哪門子「獨立機關」？

至於吳欣盈和蕭美琴，則分別因是否擁有美國籍或是「回復國籍」成為焦點。法律既有明白規定，兩人只要出示相關文件，即可止血止謗。但吳欣盈卻選擇強勢反嗆提問者，就算事實很快即可分曉，卻可能影響支持者熱度。至於蕭美琴的問題，爭議來自她昔日自陳，恐怕也只有她攤開過往紀錄才能澄清真相。

所謂「東廠」，除了中選會、NCC、促轉會惡行昭彰，司法檢警調系統也曾多次「介選」。例如，調查局日前接獲情資，指有里長涉送壽麵及垃圾袋違反選罷法，竟在清晨6點帶走多名里長，且不排除約談國民黨立委參選人徐巧芯。徐巧芯反譏，檢調把台幣4元的垃圾袋和20元壽麵說成百元，要不要先學Google？

動輒配合掌權者「查水表」，帶著政治濾鏡辦案，認定標準「初一十五不一樣」，這都是公權力機關行政不中立受到的質疑，也是民進黨完全執政下的鮮活實境演出。中共介選絕不容許，但東廠亂伸魔爪介選，民眾難道該吞下去？人們必須用手中選票，把這些東廠爪牙打回原形。