我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有人在家發射信號槍…維州阿靈頓郡房子猛烈爆炸

華州溫哥華市槍案5死 兇手槍殺妻女等人後自殺

藍白合搓圓仔湯？朱馬侯柯列被告

台灣新聞組／台北5日電
藍白合23日進行最後會談，民眾黨總統參選人柯文哲（左起）、總統擬參選人郭台銘、前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫進入君悅飯店會場後，五人一同合影。（記者林俊良／攝影）
藍白合23日進行最後會談，民眾黨總統參選人柯文哲（左起）、總統擬參選人郭台銘、前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫進入君悅飯店會場後，五人一同合影。（記者林俊良／攝影）

國民黨與民眾黨日前上演高潮迭起的「藍白合」大戲，台獨團體「台灣國」理事長陳峻涵認為國民黨主席朱立倫與前總統馬英九力促藍白合，涉嫌違反正副總統選罷法「搓圓仔湯」，上月17日至台北地檢署告發朱、馬及當時尚未登記的國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨主席柯文哲等四人，北檢昨完成分案，將朱、馬、侯、柯四人暫列「選他」字案被告。

法界人士表示，檢察機關受理告發不分案是「吃案」，但此告發案「目前看不出偵查價值」，不易成罪。

針對這項告發，馬英九辦公室質疑，把西方民主國家行之有年的政黨合作，當成「搓圓仔湯」去辦，民眾自有公評；國民黨則批評，民進黨才是把司法搓成了政治的形狀。

國民黨發言人楊智伃指出，在民主國家中，為組織聯合政府進行政黨協商，早已行之有年。她以台灣政壇舉例，2014年台北市長選戰，民進黨當時與柯文哲達成政治協商的合作，禮讓柯參選台北市長；2011年蔡英文首度參選總統時，在最後一場總統電視辯論會中，也提出組織聯合政府的概念。

楊智伃批評，民進黨干預司法的行為，才真正是把司法當成湯圓隨便亂搓，抹黑國際民主國家常見聯合政府的政黨協商，「是把司法搓成了政治的形狀」。

侯友宜競辦發言人李利貞表示，尊重並配合司法調查；但國民黨在協商政黨合作時，沒有賄賂、沒有期約問題、也沒有不正利益交換，他們以國家安全和人民福祉為重，全力實現政黨輪替，民主政治運作不應被惡意抹黑，也呼籲政治黑手別干擾司法公正。

對於被列為選罷法「被告」，昨天人正在澎湖參訪的柯文哲聽到問題，立即做起招牌的抓頭手勢表示，「不要為了選舉炒新聞，浪費司法資源」。

國民黨 柯文哲 民進黨

上一則

肝癌復發 82歲施明德住進加護病房洗腎病危

下一則

內政部：總統大選3組6人都符合國籍規定

延伸閱讀

藍白合搓圓仔湯？朱馬侯柯列被告

藍白合搓圓仔湯？朱馬侯柯列被告
紐約時報：年輕人關注生計 成台灣大選不可測變數

紐約時報：年輕人關注生計 成台灣大選不可測變數
誰拿2億要柯文哲當副手？姚立明質疑境外勢力介選

誰拿2億要柯文哲當副手？姚立明質疑境外勢力介選
盧秀燕任蔡壁如競總主委幫站台 避與柯文哲同框

盧秀燕任蔡壁如競總主委幫站台 避與柯文哲同框

熱門新聞

民進黨正、副總統參選人賴清德、蕭美琴（圖）昨天在北平東路競總前，封街舉辦造勢大會，遭媒體質疑國籍問題是否有資格參選的她，對此並未多做回應，只向支持者們宣達民進黨執政以來的成績。記者許正宏／攝影

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

2023-12-03 09:53
1987年台灣開放民眾前往大陸探視。圖為當時民眾排隊遞交申請。（聯合報系資料照）

36年前返陸探親找初戀 台老兵「身不由己文」惹哭全網

2023-11-29 17:44
民眾黨總統候選人柯文哲。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

「柯文哲走了最錯的一步…」他揭硬傷：趙少康講對了

2023-11-27 13:40
民進黨總統參選人賴清德（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。聯合報系資料照片

侯柯民調幾打平…媒體人揭柯文哲被這事拖累：恐提早出局

2023-11-28 13:08
民眾黨總統參選人柯文哲。（記者林伯東／攝影）

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

2023-11-26 22:42
汐止分局外觀。圖／資料畫面

台夫妻未下樓吃午餐 母親上樓驚見兒子媳婦割喉慘死

2023-12-03 12:17

超人氣

更多 >
這家超市的牛肉 為何比別家便宜？

這家超市的牛肉 為何比別家便宜？
4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰

4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰
不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子

不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子
周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈
住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議