藍白合搓圓仔湯？朱馬侯柯列被告

藍白合23日進行最後會談，民眾黨總統參選人柯文哲（左起）、總統擬參選人郭台銘、前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫進入君悅飯店會場後，五人一同合影。（記者林俊良／攝影）

國民黨 與民眾黨日前上演高潮迭起的「藍白合」大戲，台獨團體「台灣國」理事長陳峻涵認為國民黨主席朱立倫與前總統馬英九力促藍白合，涉嫌違反正副總統選罷法「搓圓仔湯」，上月17日至台北地檢署告發朱、馬及當時尚未登記的國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨主席柯文哲 等四人，北檢昨完成分案，將朱、馬、侯、柯四人暫列「選他」字案被告。

法界人士表示，檢察機關受理告發不分案是「吃案」，但此告發案「目前看不出偵查價值」，不易成罪。

針對這項告發，馬英九辦公室質疑，把西方民主國家行之有年的政黨合作，當成「搓圓仔湯」去辦，民眾自有公評；國民黨則批評，民進黨 才是把司法搓成了政治的形狀。

國民黨發言人楊智伃指出，在民主國家中，為組織聯合政府進行政黨協商，早已行之有年。她以台灣政壇舉例，2014年台北市長選戰，民進黨當時與柯文哲達成政治協商的合作，禮讓柯參選台北市長；2011年蔡英文首度參選總統時，在最後一場總統電視辯論會中，也提出組織聯合政府的概念。

楊智伃批評，民進黨干預司法的行為，才真正是把司法當成湯圓隨便亂搓，抹黑國際民主國家常見聯合政府的政黨協商，「是把司法搓成了政治的形狀」。

侯友宜競辦發言人李利貞表示，尊重並配合司法調查；但國民黨在協商政黨合作時，沒有賄賂、沒有期約問題、也沒有不正利益交換，他們以國家安全和人民福祉為重，全力實現政黨輪替，民主政治運作不應被惡意抹黑，也呼籲政治黑手別干擾司法公正。

對於被列為選罷法「被告」，昨天人正在澎湖參訪的柯文哲聽到問題，立即做起招牌的抓頭手勢表示，「不要為了選舉炒新聞，浪費司法資源」。