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25年前公車挾持案 侯康曾聯手解危

記者張睿廷／新北5日電
國民黨總統參選人侯友宜（左）、副總統參選人趙少康（右）4日舉行記者會，除回憶侯康兩人第一次合作處理的公車挾持案，也推出精神醫療相關政見。(記者曾原信／攝影)
國民黨總統參選人侯友宜（左）、副總統參選人趙少康（右）4日舉行記者會，除回憶侯康兩人第一次合作處理的公車挾持案，也推出精神醫療相關政見。(記者曾原信／攝影)

國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康昨天舉辦回顧「台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」記者會。兩人談起曾在1998年共同處理該公車挾持事件，侯當時保護人質、趙上公車與犯嫌對話，最終化解該場危機；25年後兩人再度攜手合作投入總統大選，並提出優化「年輕族群心理健康支持方案」政見。

1998年4月27日上午，1名男子帶3把刀脅持公車司機將車開往刑事局，表示有冤屈要和時任刑事局副局長侯友宜對談。侯到場後，陳又要求時任立委郝龍斌、趙少康等人到場幫他解決「冤屈」，最後郝、趙等人由警方陪同上車，勸服陳釋放人質、繳械，事件才落幕。

「侯康配」競選總部發言人柯志恩指出，侯友宜、趙少康上個月完成登記，外界皆好奇兩者關係，其實早在25年前台灣史上第一次「公車挾持人質事件」，20多名乘客遭思覺失調患者挾持，最後經侯友宜、趙少康及北市前市長郝龍斌等多人努力下平安落幕。

「上層一度下令攻堅…」侯友宜回憶，大批人質遭挾持的危機處理就是最優先保護人質，當時上層要求狙擊手開槍，但犯嫌與人質實在太近，他立刻喊停，因為車上都是老弱婦孺。趙少康也說，侯友宜總是第一個趕到現場，這樣才能做出正確判斷。

趙少康說，當時被犯嫌點名到現場，他「臨危受命」該去就去，當時侯友宜沉著指揮，以民眾安全為第一，要求狙擊手不要盲動，同時安撫嫌犯情緒，最後才順利化解危機。侯友宜說，趙少康無畏當時不確定性高的狀況仍義無反顧到場，非常感謝。

侯友宜說，現在大家注重身體疾病卻忘了心理疾病，台灣有很多人都有精神困擾，當選後將在行政院層級推動「國民心理健康計畫」，優化「年輕族群心理健康支持方案」。他在新北已規畫7個心理衛生中心，在社區中輔導需要被關心的民眾。

侯友宜 趙少康 心理健康

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