侯友宜發文酸柯文哲 大巨蛋拖8年製造問題

國民黨總統參選人侯友宜（前）發文猛酸柯文哲。(記者林伯東／攝影)

台北大巨蛋3日舉行首場賽事，中華隊大勝韓國，嗨翻全台球迷。國民黨 總統參選人侯友宜深夜發文，猛酸前台北市長、民眾黨總統參選人柯文哲 拖了8年，還把大巨蛋冠為5大弊案之首，反觀蔣萬安用1年就解決，證明治理城市為政者魄力、執行力有多關鍵，「只會提出問題，甚至製造問題」，永遠無濟於事，解決民眾的需求，才是我們心中最重要的事。

侯友宜感嘆這座受到全民期待的大巨蛋，為什麼不能早點完成，一拖就拖過八年，這段時間，停工的大巨蛋矗立在市中心，彷彿停滯的時空，本應到來的繁華，早該實現的期待，都差點無法成真……

侯友宜在受訪時也表示，提出問題很簡單，解決問題的人才不簡單；他肯定台北市長蔣萬安、副市長李四川勇於承擔。

國民黨副總統參選人趙少康則酸柯文哲八年台北市長沒政績，現在三位總統參選人都當過直轄市長，政績一比便知高下。趙說，大巨蛋事件來看，柯文哲是破壞者不是建設者，市長做八年，看不到什麼建設，只知道北市到處都是紅線，計程車司機都相當困擾。

柯文哲競選總幹事、北市前副市長黃珊珊昨反問，先搞清楚「是誰留下的爛攤子？」北市府做了哪些事，侯好像都不知道，他們花了八年才讓案子重回正軌，還提到中央政府也在卡蛋。

黃珊珊說，遠雄在國民黨任內沒按圖施工，柯文哲市長期間重回按圖施工。她還批內政部 ，安全避難相關審查第一次就花三年多，去年第四、五次變更，中央又卡了一年多，若不是前朝留下來的爛攤子，哪需要花這麼多時間。

內政部回應，柯市府過去提出七項基準要求落實，導致大巨蛋停工五年，且立場反覆，拖延非內政部之責。

內政部國土管理署則表示，柯市府過去將大巨蛋視為弊案，提出「七項基準」要求落實，導致全案停工五年，後又因避難層認定問題，過程中柯市府不僅拖延，立場更是反覆，使本案又延宕近八個月，非內政部責任。