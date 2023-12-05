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賴競選總幹事潘孟安住綠能業者豪宅 藍白齊轟

台灣新聞組／台北5日電
國民黨立委王鴻薇（圖）4日質疑民進黨總統參選人賴清德競辦總幹事潘孟安在台北住所，接受綠能廠商、建商禮遇，呼籲檢方調查。(記者林伯東／攝影)
國民黨立委王鴻薇（圖）4日質疑民進黨總統參選人賴清德競辦總幹事潘孟安在台北住所，接受綠能廠商、建商禮遇，呼籲檢方調查。(記者林伯東／攝影)

國民黨立委王鴻薇昨天開記者會，揭露民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安北上輔選後，入住綠能廠商「力能能源科技」董事長楊宗名下、位於萬華的豪宅「力麒御品」，1戶要價5000多萬元（台幣，下同），潘與1名男助理同住53坪雙車位房內。但賴競辦回應強調，是以每月6萬多元租屋。

對於賴清德競辦發言人陳世凱出示租賃契約、匯款單據，供媒體拍照，王鴻薇表示，應比照過去新竹市長高虹安案，直接公布清楚租約與匯款單據，才能取信於民。

國民黨總統參選人侯友宜指出，光電業者將房子租給民進黨重要官員，已經不只是單純租約問題，背後是否藏有其他問題？自己沒有預設立場，但當事人、民進黨，應該向大家說清楚，潘孟安為何會租光電業者的房子？

國民黨副總統參選人趙少康說，「瓜田李下，總是該迴避」。

民眾黨立委張其祿也質疑，有這麼多房子可以租，怎麼剛好租到建商的房子？政府打房政策走不動，難免給人瓜田李下之嫌；據高檢署統計，2021年至2022年底，短短2年已經偵辦了60起綠能行賄案，民進黨能源政策錯誤，使綠能淪貪腐溫床、綠能蟑螂橫行，光電業者租屋給民進黨重要官員，是不是只有租約問題，要說清楚。

王鴻薇昨天出示照片、土地權狀，查出「力能能源科技」與最大股東天方能源，皆為力麗集團旗下力麒建設集團的子公司，天方、力能能源過去名為「普格科技股份有限公司」是電子遊戲公司，輾轉被力麗集團收購，改名天方能源，在屏東等南部綠能光電都有涉獵，跟屏東縣前縣長潘孟安淵源不淺。

王鴻薇表示，潘孟安應對外說明，房子是誰提供？該集團和屏東縣政府是否有業務往來？潘孟安住多久了？要求拿出租約。

陳世凱說，這完全是子虛烏有的指控。他出示潘孟安的租賃契約與付款證明，強調每月都有付6萬多元房租，譴責國民黨不實汙衊。潘孟安居住的房屋是3房1廳，由練姓助理出面承租，陳世凱也出示租屋網資料，強調6萬多元房租符合該地區行情。

陳世凱表示，潘孟安未在台北置產，為協助輔選，透過友人協助，由助理租房、助理簽約，而此租屋處位於萬華，不僅有簽訂租約，也都按月繳租金，有租約、匯款紀錄證明，且是跟助理一起租、一起住。他說，相信多數中南部子弟北上打拚時，也都是選擇租房，而不會是直接買下一間房子。

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