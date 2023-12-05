侯康反七股不當種電 批綠貪贓枉法

國民黨正副總統參選人侯友宜（左二）、趙少康（右一）4日到台南七股關心種電情形，兩人痛批民進黨亂種電。(記者李文德／攝影)

總統大選進入倒數階段，國民黨總統參選人侯友宜 昨天直搗民進黨 總統參選人賴清德本命區台南，到七股沿海關心種電問題，並在附近廟口開講。侯友宜砲轟民進黨貪贓枉法案件不斷，還是個「桃花黨」，爐碴光電弊案更讓台南成了「慶記之都」，賴清德與市長黃偉哲卻完全撇清，當選後將調查這些不公不義的事。

國民黨昨宣布，為回應主流民意要求政黨輪替的期待、展現邁向勝選的堅強實力，在明年1月13日選舉前，將舉辦15場大型造勢活動，凸顯地方動員能力及超強陸戰實力，為政黨輪替吹起反攻的號角，今天苗栗場是第一場。另外，總統參選人侯友宜與副總統參選人趙少康 將走入基層開講，鎖定10大民怨、強化任內政績，日前第一站到新北五股夏綠地談處理五股垃圾山及塭仔圳過程，昨到台南七股龍山宮廟口開講就是鎖定七股光電民怨。

侯友宜、趙少康昨由台南市前議員謝龍介等人陪同到七股區溪南里光電案場了解現況，近十名里長及數十名鄉親大吐苦水。謝龍介說，民進黨極力推動漁電共生，在七股區亂種電，漁民生計受影響，最後變成「魚死電生」，光電案場衍生利益糾紛也造成亂象，令居民相當不滿。

黃姓養殖戶哭訴，承租的魚塭被收回種電，失業迄今，再這樣下去「只能去搶銀行」，侯聽後輕拍肩膀安撫情緒。七股區三股里長黃仙立說，七股區有10%面積種電，綠能發電裝置容量超過1GW，比任何縣市總量都高，不符比例原則，也對七股人不公平。

「真的不要再種電了，尤其台61線以西絕不可開放。」七股區里長聯誼會會長陳中正說，亂種電導致氣溫酷熱，附近北門蘆竹溝光電已造成「兩個太陽」熱浪，七股區根本是「三個太陽」。七股里長聯誼會及七股居民自救會發起「反不當種電」連署，希望大家響應保護七股土地，侯友宜與趙少康當場簽署。

趙少康說，全球在聯合國氣候變化綱要公約要求2050年前，將世界核電產能提高到2020年的三倍，代表民進黨政府反核做法違世界潮流；侯友宜說，漁電共生讓魚死一堆，也沒考慮漁民生計，若未來當總統將重新盤點，該還給漁民公道一定還。

侯友宜說，民進黨在台南執政30年，爐碴光電弊案開了88槍，讓台南成了「慶記（台語，子彈之意）之都」，自己不畏恐嚇、不怕死，「維護生態、保護家園從七股開始」。