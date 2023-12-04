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黑白集／放下政治 郭台銘路更寬

黑白集
鴻海創辦人郭台銘兩度棄選總統。（本報資料照片）
鴻海創辦人郭台銘兩度棄選總統。（本報資料照片）

最後一刻棄選的郭台銘，蟄伏多日後，發文談其「人生兩大打擊」：前妻和弟弟罹癌去世。這些痛苦，化為他捐款興建癌症醫院的大愛，要幫為癌所苦的人奮戰。郭董文中未提選舉，彷彿此事已經與他無關；兩度棄選總統，並非他人生的沉痛打擊。

兩度參選，郭台銘都差點把路走絕，也一再錯過優雅下台的機會。如今回想，他心裡應該不無懊惱。若能及早轉身扮演「造王者」，他可以留下截然不同的光榮身影，不必如此惆悵。

「下架民進黨」的最佳捷徑，就是「藍白合作」；這點，各方輿論都一再強調。但郭董執意參選並完成連署，在君悅的最後協調，他和柯文哲一同葬送藍白合，讓視他為「自己人」的藍營支持者痛心。近日藍綠白的聲勢變化，原在外界預期之中；以郭董之精明睿智，怎麼會看不出來？

意氣可能是原因之一，霸氣又是另一個。然而，政治之路從來不是靠個人意志所能暢行。它需要組織策畫，需要協調和妥協，這是一種長期經營的志業，而不是臨時客串的人生。無論如何，郭董最後一刻打住，顯示他沒忘記「政黨輪替、改變台灣」的初衷。這點，仍值得為他按讚。

放下政治，其實路更寬。作為企業家，郭董能為社會送出更多溫暖，疫苗、癌醫都會被記住；包括這次大選，他也仍能為國效力。

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