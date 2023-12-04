稱民進黨發言人汙走李登輝400萬 他挨告拖王燕軍子下水

高雄高分院外觀。（記者張議晨／攝影）

新竹市長高虹安的幕僚田政弘（田昀凡）2019年8月被人踢爆性醜聞，學運青年楊尚恩隨即在臉書 社團發文，評論田政弘性騷 事件、及田與準備接任民進黨 發言人的吳濬彥社運往事，深口袋行銷公司負責人甯祥豪跟風留言「他汙錢汙很大，阿輝伯之前拿400萬（台幣，下同，約12.7萬美元）給台派年輕人被他汙走」，吳不滿甯影射提告，法院審理後，認定甯言論構成誹謗，判拘役50天確定。

判決指出，田政弘當時爆出性騷事件後，楊尚恩即在臉書社團「靠北的Me and the boys出來喝酒的應許之海」發文，評論田政弘性騷事件。

楊的發文還描述田與時任民進黨發言人的吳濬彥在社運圈、黨籍經歷等各種作為，深口袋行銷公司負責人甯祥豪看到楊的文章，隨即在下方留言「他汙錢汙很大，阿輝伯之前拿400萬給台派年輕人被他汙走」。

吳濬彥看到甯祥豪的留言後，不滿甯影射他汙錢提告；雄檢偵辦時，甯祥豪坦承「他」是指吳濬彥，汙錢的傳聞則是聽李登輝辦公室主任王燕軍之子陳述得來。

檢方為此還傳喚李登輝辦公室主任王燕軍之子作證，但王燕軍兒子到庭後，稱他根本不認識甯祥豪，是收到傳票才跟甯聯繫，對話紀錄也都留著。檢方綜合事證，認定甯祥豪留言構成誹謗，依妨害名譽罪嫌將他起訴。

一審法院審理時，甯又辯稱帳號被盜，檢方起訴內容並不是他所發。但一審法官認為，甯祥豪在檢警偵訊時，並未辯稱帳號被盜，而是到準備程序庭才改口，不採信他說法，認定發言者確實是甯祥豪本人，依散布文字誹謗罪，處拘役50天，得易科罰金5萬元。

甯不服上訴，主張他有問過社運圈人士，查證李登輝基金會是否曾給吳濬彥金錢宣傳，有聽聞大部分事情都不了了之，吳濬彥錢拿了，卻沒有做出什麼成果就離職了，他才會寫下那句話。

高雄高分院審理時，合議庭認為甯祥豪雖曾在偵查庭具狀提出「吳濬彥在公投盟的惡行惡狀」共計14點，但所列14點並未記載來源、製作人，內容僅屬單純指控，而無證據可以佐證。

另外，根據甯祥豪所指的社運圈人士證詞，他到庭時僅稱有跟甯講過吳濬彥申請了一百萬元經費，使用狀況不明，成效不彰，所以李登輝基金會不願意再提供經費，並未提到吳「汙錢」，證人說法不僅與甯祥豪所指金額不同，事務也不一樣。

合議庭認為甯祥豪身為深口袋行銷公司負責人，應知道網路傳播言論影響力，若要發布與政治人有關的廉潔操守資訊，理應盡查證義務，但其查證過程，在法院審理時均提不出憑據，僅是打聽八卦，而聽信非當事人轉述，留言內容與查證內容完全不符。

綜合相關事證，甯祥豪評價吳濬彥「汙錢汙很大」，客觀上已淪為針對吳人格攻擊的無益資訊，主觀上應屬單純侵害吳濬彥名譽的惡意，判拘役50天，得易科罰金5萬元確定。