嘆多年朋友「一剎那就翻臉」 柯文哲談和柯建銘交情：是老柯先講我壞話

民眾黨總統參選人柯文哲。（記者葉信菉／攝影）

民眾黨總統參選人柯文哲 昨晚出席「小草粉絲見面會」表示，「民進黨 再執政，這個天下就沒有道理了」，民主政治常規就是做得好繼續做，做不好就下台；民進黨在這段時間的確做得很不好，這也是給民眾反省，為何當年有這麼多人期望他們，結果台灣從2000年到現在，經過三次政黨輪替，卻總是帶給人民失望。

柯文哲指出，台灣的政治體制一直存在兩極對抗，這次如果國會三黨不過半，可以給台灣一個新的機會；如果可形成三極狀態，彼此互相牽制，也許可讓國家有機會比較和諧，比較不會陷入兩極對抗局面。

柯文哲提及，民進黨總統參選人賴清德 說如果民進黨沒在國會過半，高雄市前市長韓國瑜就會當上立法院長；問題是如果民進黨在國會過半，院長就換柯建銘來當，「我不認為更好」。對於綠營質疑「恩將仇報」，柯說，「先講壞話的絕對不是我，是老柯先講的。」

柯文哲認為，政治不管怎麼樣，還是要有人性，這麼多年的朋友，怎麼突然一剎那就翻臉，「後來我慢慢知道，對我來講，不小心從政，既然上天給我們這個機會，我們就把它好好做好；對我們來講是志業，可是對他們來講，真的把政治當作吃香喝辣，一個權力的來源」，民眾黨至少到現在為止，政治思維還是跟其他兩黨不太一樣。

柯文哲質疑，民進黨現在這個樣子，對比30年前的黨外運動，怎麼還會相同？「以前的民進黨還有陳定南，現在有這種角色嗎？我猜也沒法生存」；他在民進黨身上看到一句話，權力使人腐化，絕對的權力使人絕對的腐化，而這個就叫做執政的傲慢。