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侯友宜批綠貪腐、大發國難財 賴清德嗆藍依賴中國

記者侯俐安、張睿廷／台北4日電
國民黨總統參選人侯友宜（前）3日出席艋舺青山宮靈安尊王聖誕夜巡起駕儀式，向支持者致意。（記者林伯東／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜（前）3日出席艋舺青山宮靈安尊王聖誕夜巡起駕儀式，向支持者致意。（記者林伯東／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜昨天替立委參選人張斯綱站台時再打民進黨貪腐弊案，他說「民進黨的貪腐，不用我打，已經掉滿地了，太多了。」他列舉台南爐碴案、光電弊案，問民進黨總統參選人賴清德「有沒有看到，在我們痛苦的時候，你們大發國難財？」

侯友宜表示，今年選舉是「清廉與貪腐」的對抗，民進黨在人民最痛苦的時候大發國難財，賴清德卻未徹底釐清所有弊案，還讓民進黨高官與im.B弊案詐騙案主嫌吃香喝辣；台灣人民問賴清德，民進黨弊案在哪裡？賴卻反問是哪一件，根本是裝聾作啞，「賴清德放縱民進黨貪腐」。

民進黨總統參選人賴清德全國競選總部昨天成立，湧入近萬名支持者，蔡英文總統、行政院長陳建仁及前閣揆蘇貞昌等府院黨人士都到場助講。賴清德演說時再批「藍白合」紛擾了幾個月，國際媒體、世界各國也都看得很清楚，在野黨沒提出完整治國願景，不是為國家人民，只有政治算計和依賴中國。

蔡總統致詞時火力全開回應在野黨批評民進黨貪腐。她說，在野黨說民進黨每一條都貪腐，「這種沒證據的說法，我不能接受」。

國民黨台北市立委參選人張斯綱競選總部昨成立，黨主席朱立倫及侯友宜等人站台，現場除湧入支持者，歐洲媒體聯合觀選團來台首站就選在此。聯電前副董事長宣明智現身力挺，被問到是否請鴻海創辦人郭台銘回來國民黨團隊？他說這是國民黨和郭台銘的事，台灣政黨都在進步。

選戰倒數40天，傳出侯友宜募款不易。朱立倫說，這次會創下「有史以來花費最少選舉」，近來宜蘭、彰化競總開張，沒花黨中央一塊錢，都是基層幹部與支持者自動自發，今年選舉靠的是「情義」。

民進黨 賴清德 國民黨

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