侯友宜批綠貪腐、大發國難財 賴清德嗆藍依賴中國

國民黨總統參選人侯友宜（前）3日出席艋舺青山宮靈安尊王聖誕夜巡起駕儀式，向支持者致意。（記者林伯東／攝影）

國民黨 總統參選人侯友宜昨天替立委參選人張斯綱站台時再打民進黨 貪腐弊案，他說「民進黨的貪腐，不用我打，已經掉滿地了，太多了。」他列舉台南爐碴案、光電弊案，問民進黨總統參選人賴清德 「有沒有看到，在我們痛苦的時候，你們大發國難財？」

侯友宜表示，今年選舉是「清廉與貪腐」的對抗，民進黨在人民最痛苦的時候大發國難財，賴清德卻未徹底釐清所有弊案，還讓民進黨高官與im.B弊案詐騙案主嫌吃香喝辣；台灣人民問賴清德，民進黨弊案在哪裡？賴卻反問是哪一件，根本是裝聾作啞，「賴清德放縱民進黨貪腐」。

民進黨總統參選人賴清德全國競選總部昨天成立，湧入近萬名支持者，蔡英文總統、行政院長陳建仁及前閣揆蘇貞昌等府院黨人士都到場助講。賴清德演說時再批「藍白合」紛擾了幾個月，國際媒體、世界各國也都看得很清楚，在野黨沒提出完整治國願景，不是為國家人民，只有政治算計和依賴中國。

蔡總統致詞時火力全開回應在野黨批評民進黨貪腐。她說，在野黨說民進黨每一條都貪腐，「這種沒證據的說法，我不能接受」。

國民黨台北市立委參選人張斯綱競選總部昨成立，黨主席朱立倫及侯友宜等人站台，現場除湧入支持者，歐洲媒體聯合觀選團來台首站就選在此。聯電前副董事長宣明智現身力挺，被問到是否請鴻海創辦人郭台銘回來國民黨團隊？他說這是國民黨和郭台銘的事，台灣政黨都在進步。

選戰倒數40天，傳出侯友宜募款不易。朱立倫說，這次會創下「有史以來花費最少選舉」，近來宜蘭、彰化競總開張，沒花黨中央一塊錢，都是基層幹部與支持者自動自發，今年選舉靠的是「情義」。