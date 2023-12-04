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新聞評論／沒有一黨獨大 怎會有民選獨裁？

聯合報社論
蔡英文總統稱民進黨沒有一黨獨大，國會過半才是好事。（記者陳正興／攝影）
蔡英文總統稱民進黨沒有一黨獨大，國會過半才是好事。（記者陳正興／攝影）

蔡英文總統最近輔選時連續強調沒有一黨獨大那回事，國會過半好做事。前一句是蔡總統睜眼說的瞎話，後一句才是她的真心實話。正因為有國會過半的輾壓式護航，才會有745天不開記者會的總統，才會有享盡權力滋味卻絕不認錯、從不改過的政府，才會有「聖意獨裁」的民選皇帝，也才會講得出一黨獨大不存在的超級假訊息。

蔡總統剛勝選時還記得「謙卑、謙卑、再謙卑」，初上任時也還會說民進黨的文化是可以拍桌，要年輕人和政府打交道不要太溫良恭儉讓。但八年來一黨獨大變專斷，國會過半更獨裁。就如同蔡總統每年國慶都提要和在野黨溝通，但快下台了，連份邀請函假動作都沒做過。取而代之的，是異議者動輒遭查水表，以假訊息送法辦；更讓媒體全面綠化，膽敢挑戰者就被打為「對岸協力者」；愈來愈惡的民主環境，連民進黨創黨元老都痛批現在的民進黨已成貪汙惡霸黨。

蔡總統說民主社會因有地方選舉，選民很聰明，不會一黨獨大。其實選民不是沒說話，而是民進黨選輸了，就鄙視選民，要求選民道歉，更將敗選者高升為行政院長、副院長、交通部長，全變成勝選者的「長官」。這種教訓選民、敗選升官的「民主奇蹟」，只有民進黨做得出來。蔡英文說選民很聰明，民主社會人民最大，但民進黨更狡猾，比人民更大。

由於民進黨執政，政治正確是官位保證，連大法官、監察委員職位都是綠友友或政治酬庸，使得司法、監察權全盤弱化，只淪為捍衛政權的工具。專門打造的促轉會、黨產會等東廠，追殺在野固不待言，原應是獨立機關的NCC等單位，也成了民進黨的附隨組織；更別提警政、檢調單位這幾年政治掛帥的封官圖，早已讓國家文官體制遭到強烈破壞。而民進黨立委雖過半卻噤聲，把立法院變成行政院立法局，就是一黨獨大的罪魁禍首。這就是蔡總統口中配合政府的「好國會」，難怪她說，國會過半好做事！

民進黨容不下非我族類，連最高學府都能肆意摧殘。蔡政府可以用各種政經司法監察力量阻止管中閔上任台大校長，政府總動員「卡管」。黨政軍不能介入校園，但民進黨可以用各種名目深入校園為「新黨國」培育人才，讓「國師」為一堆政治新秀製造「假論文」，更可以為挺一人而號令全黨攻台大。如果不是因為一黨獨大，怎會讓民進黨政府驕橫至此？

看看最近出爐的十大民怨調查，開放萊豬居首，為了向美國交代，不顧民生健康。疫苗採購民怨第二，為了挺高端，不惜卡住其他疫苗，連郭台銘、慈濟和台積電捐疫苗都要看政府臉色，台灣險些成為疫苗孤兒。在民進黨執政下，台灣民眾排隊買口罩、打疫苗、搶雞蛋成為生活日常；三不五時就會有跳電缺電的顧慮；反中挑釁，台海緊張，兵役延長，青年準備上戰場；處處都讓民眾居不安、住不寧。如果不是因為一黨獨大，哪個政府敢這樣和老百姓作對？

民進黨總統參選人賴清德心知肚明，這場選舉要背負執政包袱，但他和蔡總統一樣，假裝失政貪腐不存在。蔡政府沒有透過一黨獨大、國會過半優勢來創新政策，引領立法，為人民創造福祉；一黨獨大、國會過半只為民進黨打造出獨裁新威權，選舉時才忙著撒幣綁樁摸頭堵嘴巴。如果不改變這種扭曲的民主環境，人民真不知道未來還要受多少政府的氣、排多少痛苦的隊，然後政府再用你的錢洗你的腦、拿你的稅金發錢給你。聰明的選民真的要被這樣糟蹋下去嗎？

民進黨 疫苗 蔡英文

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