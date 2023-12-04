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回應國籍爭議 蕭美琴：從未放棄中華民國國籍 沒有回復的問題

蕭美琴國籍爭議 學者：是否回復 一查就知

記者張睿廷、鍾維軒／台北4日電

民進黨副總統參選人蕭美琴國籍問題引發論戰。中選會表示，三組總統、副總統候選人申請登記時，均已經繳交授權查證外國國籍同意書，中選會將進行相關的資格審查作業，包含法規規定的回復中華民國國籍部分。

政治大學法律系副教授廖元豪指出，根據議員爆料，看不出蕭美琴有放棄過國籍，即使她曾是美國公民，也不用放棄中華民國籍，比較可能是蕭長期待在國外，太久沒回台灣被除籍才沒有戶籍，但不影響參選資格。他說，國籍事項絕對登記有案，一查就有，中選會應該請內政部查核，並由內政部公開說明清楚。

廖元豪也在臉書發文說，蕭美琴是否有「回復國籍」而不具參選資格？內政部一定查得到，也應該回答。

廖元豪說，法律上沒有「華僑護照」用語，應該是指「無戶籍國民的護照」，這是一種「在台灣地區『未設籍』的中華民國國民」所持之護照；「無戶籍國民」沒身分證，但仍可以申請中華民國護照，而且是中華民國國民。

他說，「回復國籍」前提是曾經「放棄國籍」，如果蕭美琴父親在她出生時有中華民國國民身分，那她就從出生那一天自動取得中華民國國民身分，如果蕭美琴出生時沒有中華民國國籍，那唯一的理由就是她父親在她出生前就放棄中華民國國籍。

中華民國 內政部 美國公民

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