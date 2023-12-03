藍白合博弈「他」似成贏家 日學者小笠原：與賴清德貼身肉搏

左起民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲。（聯合報系資料照）

日本政治學者小笠原欣幸在他的臉書發文表示，分析11月五份台灣大選民調顯示，民進黨總統候選人賴清德 與第二名國民黨總統候選人侯友宜 之間的差距從6.3個百分點縮減至3.6個百分點，顯示賴清德並非遙遙領先，可能進入貼身肉搏。

小笠原欣幸說，這個結論是分析台灣民意基金會、美麗島、鏡週刊、ETtoday和TVBS五間機構的民調，選擇這五間機構，是因為能與8月、9月、10月數據進行比較。

根據這五間調查機構11月的平均數據，賴清德支持度為33.0％，侯友宜為29.4％，民眾黨柯文哲 則為23.2％。與10月的數據相比，賴清德支持率上升0.6個百分點，侯友宜上升5.2個百分點，而柯文哲則下滑2.6個百分點。

小笠原說，這些數據顯示賴清德依然保持領先，侯友宜支持率大幅提升躍升至第二名，柯文哲下滑至第三。這也顯示賴清德並非遙遙領先，而可能進入貼身肉搏。

他說，侯友宜支持率顯著上升，藍白合博弈中，侯友宜似乎成為勝方。侯友宜支持率成長，原因之一可能與邀請趙少康擔任副總統候選人有關。此外，在立委選舉支持率調查中，國民黨支持率也呈現上升趨勢。

小笠原指出，民調顯示賴清德擁有牢固的支持基礎，從10月開始賴清德的支持率略有下滑，可能是由於選民的注意力被在野黨的政治八點檔所吸引。這種影響在11月更加明顯，但賴清德支持率在11月仍稍微回升。

小笠原說，賴清德能夠挺過「強烈颱風」襲擊，一方面得益於他邀請蕭美琴作為副總統候選人，另一方面也反映了民進黨本身擁有堅實的基本盤。賴清德在11月的支持率可能已經觸底，預計在12月會有所回升。然而，回升幅度將是另一個問題。

小笠原指出，柯文哲面臨嚴峻挑戰。在藍白合談判過程中，他對侯友宜的高傲言行，導致原本從國民黨倒向他的支持者回流國民黨。此外，他獨斷簽署馬英九的共識文後又迅速推翻，這種反覆使得中間選民對他的支持下滑。此外，他選擇吳欣盈作為副總統候選人效果並不顯著。 然而，仍然有一群堅定相信柯文哲的「柯粉」，雖然柯退居第三，但要判斷他是否繼續下滑還為時尚早。