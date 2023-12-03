藍白合博弈「他」似成贏家 日學者小笠原：與賴清德貼身肉搏
日本政治學者小笠原欣幸在他的臉書發文表示，分析11月五份台灣大選民調顯示，民進黨總統候選人賴清德與第二名國民黨總統候選人侯友宜之間的差距從6.3個百分點縮減至3.6個百分點，顯示賴清德並非遙遙領先，可能進入貼身肉搏。
小笠原欣幸說，這個結論是分析台灣民意基金會、美麗島、鏡週刊、ETtoday和TVBS五間機構的民調，選擇這五間機構，是因為能與8月、9月、10月數據進行比較。
根據這五間調查機構11月的平均數據，賴清德支持度為33.0％，侯友宜為29.4％，民眾黨柯文哲則為23.2％。與10月的數據相比，賴清德支持率上升0.6個百分點，侯友宜上升5.2個百分點，而柯文哲則下滑2.6個百分點。
小笠原說，這些數據顯示賴清德依然保持領先，侯友宜支持率大幅提升躍升至第二名，柯文哲下滑至第三。這也顯示賴清德並非遙遙領先，而可能進入貼身肉搏。
他說，侯友宜支持率顯著上升，藍白合博弈中，侯友宜似乎成為勝方。侯友宜支持率成長，原因之一可能與邀請趙少康擔任副總統候選人有關。此外，在立委選舉支持率調查中，國民黨支持率也呈現上升趨勢。
小笠原指出，民調顯示賴清德擁有牢固的支持基礎，從10月開始賴清德的支持率略有下滑，可能是由於選民的注意力被在野黨的政治八點檔所吸引。這種影響在11月更加明顯，但賴清德支持率在11月仍稍微回升。
小笠原說，賴清德能夠挺過「強烈颱風」襲擊，一方面得益於他邀請蕭美琴作為副總統候選人，另一方面也反映了民進黨本身擁有堅實的基本盤。賴清德在11月的支持率可能已經觸底，預計在12月會有所回升。然而，回升幅度將是另一個問題。
小笠原指出，柯文哲面臨嚴峻挑戰。在藍白合談判過程中，他對侯友宜的高傲言行，導致原本從國民黨倒向他的支持者回流國民黨。此外，他獨斷簽署馬英九的共識文後又迅速推翻，這種反覆使得中間選民對他的支持下滑。此外，他選擇吳欣盈作為副總統候選人效果並不顯著。 然而，仍然有一群堅定相信柯文哲的「柯粉」，雖然柯退居第三，但要判斷他是否繼續下滑還為時尚早。
小笠原認為，柯文哲支持率下滑讓選戰格局似乎回歸傳統藍綠對決模式。然而，他說，僅憑11月底數據，目前還無法下結論。
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