曝侯友宜私下問「你為什麼每天這麼快樂」 韓國瑜傳授小秘訣

高雄市前市長韓國瑜幫國民黨平地原住民立委參選人黃仁助選，高喊要從南投國道6號貫通28公里隧道，穿越中央山脈接到花蓮、台東，改善花東交通。（記者徐白櫻／攝影）

國民黨不分區立委參選人韓國瑜 3日到台東助選，參加總統參選人侯友宜 暨平地原住民 立委參選人黃仁聯合競選總部成立大會，支持者狂喊「韓國瑜我愛你」，韓國瑜情緒特別嗨，當眾分享他跟侯友宜互動的小故事。韓說，侯友宜當警察，每天在煩惱毒品、槍枝，現在需要選票，應該要把五官放柔和。此外，韓國瑜也喊出從南投國道6號打通中央山脈串聯至花東，繁榮花東地區，「要發財，交通一定要先做好」。

黃仁競選總部設在台東市四維路，韓國瑜一上台，「韓國瑜我愛你」的歡呼聲此起彼落。韓國瑜說，今天上午10點開車出發，車子進入台東後，臉上不自覺出現笑容，因為感覺很快樂、很開心，也想起那天在台灣高鐵跟侯友宜坐在一起，兩人聊總統大選及立委選舉時的對話內容。

韓國瑜說，那天侯市長問他「韓市長你為什麼每天看起來這麼快樂、這麼開心」，韓回說「因為我的個性跟原住民一模一樣啊 」。

侯友宜回應，「那為什麼我選總統，每天感覺臉上神經都繃得很緊」。韓回說「你當警察，一天到晚抓壞人，毒品在哪裡、槍枝在哪裡，把自己繃得太緊，現在你出來選舉，需要選票，要把五官整個很柔和、很快樂、很開心」。聽完此話，侯市長一拍大腿說「有道理！」。

韓國瑜細數黃仁擔任台中市議員期間所推動的假牙、教育、運動等多項政績，呼籲大家支持這名阿美族的優秀參選人，送黃仁進入立法院當「大喇叭」，進一步為原民教育、經濟、交通、衛生醫療四大面向而努力。