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曝侯友宜私下問「你為什麼每天這麼快樂」 韓國瑜傳授小秘訣

記者徐白櫻／台東即時報導
高雄市前市長韓國瑜幫國民黨平地原住民立委參選人黃仁助選，高喊要從南投國道6號貫通28公里隧道，穿越中央山脈接到花蓮、台東，改善花東交通。（記者徐白櫻／攝影）
高雄市前市長韓國瑜幫國民黨平地原住民立委參選人黃仁助選，高喊要從南投國道6號貫通28公里隧道，穿越中央山脈接到花蓮、台東，改善花東交通。（記者徐白櫻／攝影）

國民黨不分區立委參選人韓國瑜3日到台東助選，參加總統參選人侯友宜暨平地原住民立委參選人黃仁聯合競選總部成立大會，支持者狂喊「韓國瑜我愛你」，韓國瑜情緒特別嗨，當眾分享他跟侯友宜互動的小故事。韓說，侯友宜當警察，每天在煩惱毒品、槍枝，現在需要選票，應該要把五官放柔和。此外，韓國瑜也喊出從南投國道6號打通中央山脈串聯至花東，繁榮花東地區，「要發財，交通一定要先做好」。

黃仁競選總部設在台東市四維路，韓國瑜一上台，「韓國瑜我愛你」的歡呼聲此起彼落。韓國瑜說，今天上午10點開車出發，車子進入台東後，臉上不自覺出現笑容，因為感覺很快樂、很開心，也想起那天在台灣高鐵跟侯友宜坐在一起，兩人聊總統大選及立委選舉時的對話內容。

韓國瑜說，那天侯市長問他「韓市長你為什麼每天看起來這麼快樂、這麼開心」，韓回說「因為我的個性跟原住民一模一樣啊 」。

侯友宜回應，「那為什麼我選總統，每天感覺臉上神經都繃得很緊」。韓回說「你當警察，一天到晚抓壞人，毒品在哪裡、槍枝在哪裡，把自己繃得太緊，現在你出來選舉，需要選票，要把五官整個很柔和、很快樂、很開心」。聽完此話，侯市長一拍大腿說「有道理！」。

韓國瑜細數黃仁擔任台中市議員期間所推動的假牙、教育、運動等多項政績，呼籲大家支持這名阿美族的優秀參選人，送黃仁進入立法院當「大喇叭」，進一步為原民教育、經濟、交通、衛生醫療四大面向而努力。

韓國瑜說，原住民都在偏鄉，要發財一定要先修路，大家支持黃仁進入立法院，未來爭取從南投國道6號打1條28公里、穿越中央山脈接到花蓮、台東的道路，全島高速鐵路聯網，這樣整個地區可以全部繁榮，「要發財，交通一定要先做好」。

國民黨平地原住民立委參選人黃仁在台東出生，競選總部設在台東市四維路，黨內大咖出席...
國民黨平地原住民立委參選人黃仁在台東出生，競選總部設在台東市四維路，黨內大咖出席力挺。（記者徐白櫻／攝影）
「媽媽市長」盧秀燕花費8小時交通時間，穿越半個台東來為黃仁加油。（記者徐白櫻／攝...
「媽媽市長」盧秀燕花費8小時交通時間，穿越半個台東來為黃仁加油。（記者徐白櫻／攝影）
國民黨平地原住民立委參選人黃仁在台東出生，競選總部設在台東市四維路，現場支持者情...
國民黨平地原住民立委參選人黃仁在台東出生，競選總部設在台東市四維路，現場支持者情緒沸騰。（記者徐白櫻／攝影）

韓國瑜 侯友宜 原住民

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