我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

假反詐中心來電索銀行卡資料 華人險上當 口音露餡

疫情急升 浙江義烏呼籲民眾「屯糧10天」引發恐慌

深陷雙重國籍爭議 吳欣盈：我不會讓尾巴搖狗

台灣新聞組／台北3日電
民眾黨副總統參選人吳欣盈2日接受本報系聯合報專訪，她以「五十天的挑戰」形容這場選戰，要幫助柯文哲爭取到更多支持。（記者潘俊宏／攝影）
民眾黨副總統參選人吳欣盈2日接受本報系聯合報專訪，她以「五十天的挑戰」形容這場選戰，要幫助柯文哲爭取到更多支持。（記者潘俊宏／攝影）

民眾黨副總統參選人吳欣盈陷入雙重國籍爭議，吳欣盈2日接受本報系聯合報專訪強調，她沒有中華民國以外的國籍，外界的政治操作，出發點是惡意的，她不會讓「尾巴搖狗」，她已經把所有資料交給中選會審核，就等中選會公布；對於參選資格，吳欣盈信心滿滿地說，「我與大家都在同一艘獨木舟上」。

她以「五十天的挑戰」形容這場選戰，要用最短的時間，幫助柯文哲跟民眾黨爭取到更多選票支持。對於外界議論她擔任副手是加分或減分，吳欣盈說，「用平常心拚一次，盡力而為，選後再看我對柯文哲有無幫助。」

吳欣盈加入選戰後，外界焦點卻在雙重國籍爭議，吳欣盈昨直球對決國籍問題表示，早在2019年參選不分區立委時，民眾黨主席柯文哲就曾問過她；而她當立委時就已完整交代；相關證明資料，她也都有提供。

吳欣盈說，國籍問題外界無限上綱，「好像要把我家裡的衣櫃、保險箱，都給大家看有無別的護照」。她說早就沒有美國籍，外界質疑是否有比利時國籍，吳欣盈說，比利時國籍須住滿五年，還要有語言能力及社團參與，「我都住台灣，怎麼可能？」

吳欣盈強調，「我的Boss是中選會」，要審核評估參選資格的是中選會，資料送出後，中選會沒聲音，反而是輿論幾近瘋狂。外界政治操作出發點是惡意的，本來是狗搖尾巴，現在變成尾巴搖狗，「但我不會讓尾巴搖狗」。政壇有「陰謀論」認為藍白合破局後，民眾黨怕被邊緣化，用吳欣盈的國籍問題來蹭聲量。吳欣盈說，雙重國籍是假議題，她覺得台灣政治有放話文化。

吳欣盈說，當立委是自己問政，當副總統參選人則是一個團隊，要考慮互補性，柯文哲是醫界、她是商界，希望藉由財經、國際連結等幫柯加分，所以這次選戰策略會以國際連結、數位轉型、青年世代做為議題主軸。

「柯盈配」登記參選後，有民調顯示，吳欣盈擔任柯文哲副手沒有加分效果。吳欣盈表示，她沒有很在意每天的民調數字，她的做法是挑一份民調，等到選舉結束後再跟民調數字比較，就能看出她對於柯文哲有無幫助。

柯文哲 民調 比利

上一則

全球退休金排名 台灣輸大陸 倒數第9

下一則

藍攻綠貪腐 召喚「討厭民進黨」綠強打經濟兩岸

延伸閱讀

綠猛攻傀儡 侯稱強強聯手 趙自比趙子龍

綠猛攻傀儡 侯稱強強聯手 趙自比趙子龍
黑白集／柯文哲手沾膠想翻頁 只會黏成一團

黑白集／柯文哲手沾膠想翻頁 只會黏成一團
新聞眼／總統大選副手沒挑好 選情恐被套牢

新聞眼／總統大選副手沒挑好 選情恐被套牢
學者評副總統參選人：藍綠加分 白有風險

學者評副總統參選人：藍綠加分 白有風險

熱門新聞

民眾黨總統參選人柯文哲。（記者林伯東／攝影）

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

2023-11-26 22:42
中國網紅肖恩(右戴白帽者)在饒河夜市被粉絲包圍。(圖／截自YouTube)

台灣人這舉動出乎他意料 中國網紅：素質這麼高

2023-11-22 15:10
1987年台灣開放民眾前往大陸探視。圖為當時民眾排隊遞交申請。（聯合報系資料照）

36年前返陸探親找初戀 台老兵「身不由己文」惹哭全網

2023-11-29 17:44
「ETtoday民調雲」25日公布最新民調指出，「賴蕭配」以34.8%的支持度排名第一，緊追在後的是國民黨「侯康配」，支持度為32.5%、僅差2.3個百分點。民眾黨的「柯盈配」排名第三。(本報資料照片)

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

2023-11-25 21:03
民眾黨總統候選人柯文哲。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

「柯文哲走了最錯的一步…」他揭硬傷：趙少康講對了

2023-11-27 13:40
民進黨總統參選人賴清德（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。聯合報系資料照片

侯柯民調幾打平…媒體人揭柯文哲被這事拖累：恐提早出局

2023-11-28 13:08

超人氣

更多 >
「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了

「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了
張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光

張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光
甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間

甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間
河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代

河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代
躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆

躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆