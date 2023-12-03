深陷雙重國籍爭議 吳欣盈：我不會讓尾巴搖狗

民眾黨副總統參選人吳欣盈2日接受本報系聯合報專訪，她以「五十天的挑戰」形容這場選戰，要幫助柯文哲爭取到更多支持。（記者潘俊宏／攝影）

民眾黨副總統參選人吳欣盈陷入雙重國籍爭議，吳欣盈2日接受本報系聯合報專訪強調，她沒有中華民國以外的國籍，外界的政治操作，出發點是惡意的，她不會讓「尾巴搖狗」，她已經把所有資料交給中選會審核，就等中選會公布；對於參選資格，吳欣盈信心滿滿地說，「我與大家都在同一艘獨木舟上」。

她以「五十天的挑戰」形容這場選戰，要用最短的時間，幫助柯文哲 跟民眾黨爭取到更多選票支持。對於外界議論她擔任副手是加分或減分，吳欣盈說，「用平常心拚一次，盡力而為，選後再看我對柯文哲有無幫助。」

吳欣盈加入選戰後，外界焦點卻在雙重國籍爭議，吳欣盈昨直球對決國籍問題表示，早在2019年參選不分區立委時，民眾黨主席柯文哲就曾問過她；而她當立委時就已完整交代；相關證明資料，她也都有提供。

吳欣盈說，國籍問題外界無限上綱，「好像要把我家裡的衣櫃、保險箱，都給大家看有無別的護照」。她說早就沒有美國籍，外界質疑是否有比利 時國籍，吳欣盈說，比利時國籍須住滿五年，還要有語言能力及社團參與，「我都住台灣，怎麼可能？」

吳欣盈強調，「我的Boss是中選會」，要審核評估參選資格的是中選會，資料送出後，中選會沒聲音，反而是輿論幾近瘋狂。外界政治操作出發點是惡意的，本來是狗搖尾巴，現在變成尾巴搖狗，「但我不會讓尾巴搖狗」。政壇有「陰謀論」認為藍白合破局後，民眾黨怕被邊緣化，用吳欣盈的國籍問題來蹭聲量。吳欣盈說，雙重國籍是假議題，她覺得台灣政治有放話文化。

吳欣盈說，當立委是自己問政，當副總統參選人則是一個團隊，要考慮互補性，柯文哲是醫界、她是商界，希望藉由財經、國際連結等幫柯加分，所以這次選戰策略會以國際連結、數位轉型、青年世代做為議題主軸。

「柯盈配」登記參選後，有民調 顯示，吳欣盈擔任柯文哲副手沒有加分效果。吳欣盈表示，她沒有很在意每天的民調數字，她的做法是挑一份民調，等到選舉結束後再跟民調數字比較，就能看出她對於柯文哲有無幫助。