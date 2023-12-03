對柯建銘態度改變 姚立明酸柯P：恩將仇報

民眾黨總統參選人柯文哲（右）2日出席柯文哲、邱臣遠聯合競選總部成立大會，直言台灣不會好就是因為藍綠共犯結構。（記者潘俊宏／攝影）

民眾黨總統參選人柯文哲 1日晚在立法院群賢樓前開講指出，若不給國民黨 不分區立委參選人韓國瑜當立法院長，難道要讓民進黨 立法院黨團總召柯建銘擔任？不過，柯文哲8年前曾公開支持柯建銘當立法院長，遭質疑態度反覆。

對此，賴清德全國競總主委姚立明昨日表示，「柯文哲這是自己打自己臉。」而柯文哲回應，他改變想法是因為，8年還不知道民進黨這麼爛，現在看起來，保證會愈來愈爛。

民進黨總統參選人賴清德日前為替國會席次過半催票，喊出國會要過半，才能阻擋國民黨不分區立委參選人韓國瑜當選立法院長。柯文哲昨晚在群賢樓前開講重申，明年國會希望三黨部過半，擺脫藍綠惡鬥的泥沼，如果民進黨在國會席次過半，柯建銘就當立法院長，這難道是你們要的嗎？

姚立明指出，2014年他擔任柯文哲競選總幹事時，礙於中選會相關條文規定，認為無黨籍候選人不能推派監票員，當時即透過柯建銘居中幫忙，與中選會前後總共進行三次協商，最後總算找到可依循的適當條文，柯文哲如今改口說柯建銘不能做立法院長，這是恩將仇報。

姚立明說，當時柯文哲就此事，親口對他表示柯建銘真是他的恩人，也是政治上的前輩，非常感謝他，並且認為柯建銘在立法院這麼久，沒有做立法院長真是可惜。

姚立明表示，柯建銘是他少見對於立法院議事嫻熟、處理案件與法案都非常公正的立委，當年的柯文哲也這麼認為，只是現在為了政黨間的利害，選擇出口抹黑，是非常不厚道的行為，也凸顯柯文哲的品性並不值得人尊敬。

不過，2015年柯文哲曾幫柯建銘站台，稱柯建銘是新竹的光榮，還公開支持柯建銘能成為立法院長，如今態度卻出現轉變。

柯文哲昨日受訪解釋，現在想法當然不一樣，8年前我還不知道民進黨這麼爛，而且現在看起來，保證愈來愈爛。

柯文哲質疑，國民黨現在的策略是打柯不打賴，好像沒有想要打贏這場選戰，只想要贏柯文哲，原本不理解國民黨的戰略，最近慢慢想通，藍綠應該是共犯結構，所以台灣一直不會好，呼籲選民只有跳脫藍綠的政治結構，才能給台灣帶來改變。