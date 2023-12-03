觀察站／信賴還是討厭？大選勝負關鍵

民進黨若不願正視藍白打出的「貪腐牌」，恐怕只會加劇「討厭民進黨」的社會氛圍，為綠營選情增添變數。（本報資料照片）

民進黨 執政八年，自誇兩岸外交經濟施政成果豐碩，但對於「貪腐」的質疑總是閃躲迴避。總統選戰議題五花八門，選民最有感的是內政問題，尤其對執政黨的貪汙腐敗，最無法容忍。藍白陣營不約而同打出「貪腐牌」，民進黨若不願正視，只會加劇「討厭民進黨」的社會氛圍，為綠營選情增添變數。

這次大選，國民黨 總統參選人侯友宜打出戰爭與和平的選擇，同時也強調是清廉與貪腐的對決；民眾黨總統參選人柯文哲更頻頻砲打民進黨執政八年貪腐，從雞蛋、光電、口罩、疫苗、爐渣到快篩，每一條都貪，「難怪現在台灣人民痛恨民進黨」。

2018年與2022年縣市長選舉，「討厭民進黨」成了全民最大黨，民進黨在內政的缺失，導致失去大片地方江山。2020年，民進黨雖然靠著「抗中紅利」，贏得總統大選，但過去兩年多，進口蛋一人公司、詐騙橫行、光電弊案、槍擊案、MeToo與桃色風暴等，再讓不滿民進黨的聲浪湧現。

民進黨總統參選人賴清德 日前校園座談，被問及對貪腐有何解決之道時，賴反問「有何具體貪汙事件」引發群情激憤，而對於在野黨批評貪汙腐敗，民進黨總是以國民黨過去「更腐敗」來應對。

選民給了民進黨二度完全執政的機會，賦予民進黨極大權力，想看到的是民進黨完全負責的態度，但綠營不願正視貪腐，只以「比較級」搪塞，反而會讓選民更加反感。

民進黨自認兩岸外交與經濟成績好，但對選民來說，冰冷的數據感受不大，內政的種種腐敗卻擺在眼前。藍營猛攻貪腐弊案，民進黨不應迴避，也應直球對決貪腐弊病，才能讓選民選擇「信賴台灣」。