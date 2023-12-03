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藍攻綠貪腐 召喚「討厭民進黨」綠強打經濟兩岸

記者王寓中、周佑政／台北3日電
國民黨總統參選人侯友宜（前左）2日在北市信義區舉辦聯合競選總部成立大會，進場時民眾爭相握手。（記者林俊良／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜（前左）2日在北市信義區舉辦聯合競選總部成立大會，進場時民眾爭相握手。（記者林俊良／攝影）

2024總統大選最後決戰，時間緊迫，國民黨在選戰前半年都和民眾黨糾結在「藍白合不合」的無限迴圈裡，藍白合破局後，支持者各自歸隊，但選戰僅剩40幾天，藍軍雖士氣振作，仍要與時間賽跑，把一天當兩天用，要打一場高效率選戰，國民黨人士透露，攻擊主軸鎖定綠貪腐弊案，要將「討厭民進黨」的民怨召喚出來，促成政黨輪替。

最近侯友宜競辦公布競選影片，用俄羅斯娃娃嘲諷點名民進黨桃花榜，兩支各10餘秒的影片強化桃花腥聞與民進黨的連結，引發討論，影片與賴清德團隊標榜的「美德」形象，形成強烈鮮明的對比。民進黨慣用「抗中保台牌」，招式就是抹紅對手，但這次抹紅不了侯友宜，綠營親中舔共事件連環爆，趙天麟與中國大陸女子有不正當關係，就是明證。

黨內人士說，侯競辦用「拆面具」手法，讓對手現形，訴諸輿論及社會公評，並強化侯友宜鐵漢查弊形象，宣示「重啟特偵組、下架綠貪腐」主軸清晰，瞄準賴清德本命區台南的光電、爐渣、八八槍擊案，新潮流說不清的im.B詐騙案，還有引發全民公憤的高端疫苗案、進口蛋發國難財疑雲，直球對決。

黨內人士說，決戰倒數，藍綠都規畫大型造勢活動，目的就是在催票並將選票極大化，國民黨和侯辦強化催票能量時，要將綠營的投票意願降低，最有效方式就是揭弊、打弊、打貪腐，並藉此擴大綠營內部矛盾；綠營相對將透過「兩岸牌」強化支持者，同時轉移貪腐話題。

藍營人士表示，先前中山大學女大生提問賴清德，民進黨貪汙弊案連連如何交代，被賴反詰要求舉例，輿論批評迴避問題，也讓賴流失青年信任感。侯友宜向全民許下「當選總統上任半年內成立特偵組專案查弊」政治承諾，同步連結「2024辦黑金」，要還給人民清楚真相，這次總統大選就是清廉與貪腐的選擇。

據了解，民進黨內認為，選舉決戰主軸仍是兩岸牌與經濟牌。黨內人士表示，過去民眾或許認為國民黨執政兩岸關係較穩定、較會拚經濟，但蔡政府執政八年，選民已經改觀，兩岸與經濟現在是民進黨的強項；但黨內人士不諱言，藍白強打「貪腐牌」，民進黨必須謹慎應對，防止「討厭民進黨」氛圍再起。

但黨內人士也說，選戰剩下40多天，除非有「超級震撼彈」，否則所謂的「貪腐牌」也不易發酵。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，每個政黨都可能出現貪腐的個人，重點是政黨的態度為何，民進黨對於出現問題的黨公職，都積極處理而非包庇。在野黨指控執政黨貪腐，不能只是扣帽子，要具體指出來，國民黨在各地的貪汙腐敗嚴重，選民也都看在眼裡。

民進黨 國民黨 侯友宜

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