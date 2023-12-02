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當柯文哲副手 吳欣盈：登記當天早上8時才被通知

記者林縉明、陳洛薇、周佑政、歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨副總統參選人吳欣盈今天接受本報專訪。（記者潘俊宏／攝影）
民眾黨副總統參選人吳欣盈今天接受本報專訪。（記者潘俊宏／攝影）

民眾黨總統參選人柯文哲日前與副手吳欣盈到中選會完成參選登記。吳欣盈今天接受本報系聯合報專訪表示，其實競選辦公室只通知她先準備資料表格，尚未告知她要當柯文哲的副手，直到登記當天早上8時前才被告知到競辦開會，早上11時跟柯文哲一同前往中選會登記。

藍白合破局後，柯文哲決定獨立參選總統到底，副手人選在登記前一刻才宣布是吳欣盈。吳欣盈表示，在宣布之前只被告知先準備填資料表格，可能當時有很多口袋人選，直到登記當天早上8時前，柯文哲競選辦公室的人通知她去開會，當下才知道成為柯文哲的副手。

吳欣盈稱，聽到要當柯文哲副手當下，她當成50天的新挑戰，因為她的立委工作到1月底結束，現在柯文哲給她另外一個任務，她會努力把任務完成，近期也展開黨籍立委候選人輔選行程。

談起跟柯文哲的第一次見面，吳欣盈說，在一場活動她主動跟柯文哲毛遂自薦，當時柯文哲還在擔任台北市長，之後就邀請她參加晨會，會後她將晨會整理成報告分享，柯文哲後來邀她參加不分區立委，有鑑於她想要看到台灣好的改變，所以答應要幫民眾黨茁壯。

對於現在多了一個副總統參選人的身分，吳欣盈說，當立委是自己一個人，當副總統參選人則是一個團隊，要考慮互補性，柯文哲是醫界、她則是商界，希望藉由財經、國際連結等幫柯加分。

柯盈配登記參選後，近期多份民調支持度暫居第三名，甚至有民調顯示，吳欣盈擔任柯文哲副手沒有加分效果。吳欣盈表示，她沒有很在意民調數字，她的做法是挑一份民調，等到選舉結束後在跟民調數字比較，就能看出她對於柯文哲有無幫助。

柯文哲 民調

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