我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賣房只收1元佣金？小心省了仲介費 賠了房價

中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

新聞眼／賴清德選前急脫獨 兩岸和平何時來？

記者 周佑政
民進黨總統參選人賴清德。（記者林澔一／攝影）
民進黨總統參選人賴清德。（記者林澔一／攝影）

侯、賴陣營再為「台獨」交鋒，民進黨總統參選人賴清德多次宣示，將延續蔡英文總統維持現狀的兩岸路線，但不只台灣，連美方也質疑賴清德的台獨立場。外界不會以一時半刻定調政治人物或政黨，賴清德從政一路走來台獨言行鮮明、民進黨「台獨黨綱」依舊健在，選戰開打後才急欲「脫獨」，自然令人難以信服。

兩岸議題再度成為總統大選主軸，國民黨總統參選人侯友宜重砲抨擊賴清德，是造成國安危機的最大引戰者，侯呼籲賴放棄台獨黨綱，國民黨副總統參選人趙少康也說，台獨帶來的只有兵凶戰危。國民黨顯然已將這次總統大選主軸定位在「戰爭與和平」，藉烏克蘭和以哈戰事提醒國人對戰爭的恐懼，強力訴求「票投民進黨，青年上戰場」。

民進黨雖然強調，將堅持依循中華民國憲法，以及兩岸關係條例處理兩岸事務，賴清德也多次重申會站穩四個堅持立場，繼續蔡總統的兩岸路線；但賴清德與民進黨的「台獨立場」連美方也有疑慮。

賴清德擔任行政院長時，是首位公開在國會殿堂主張自己是「務實台獨工作者」。此一鮮明的台獨的標籤，是由賴清德自己貼上，賴現在要角逐大位，強調延續蔡總統的兩岸路線，也提出和平四大支柱行動方案，但不論華府或北京，看的是政治人物長期的言行，而非一時的論述。

國民黨強打戰爭與和平訴求，民進黨批「戰爭牌」，但民進黨延長兵役、強化全民防衛動員，現在急欲破除兩岸「戰爭論」，但選舉必用「抗中牌」，操弄芒果乾（亡國感），猶如首鼠兩端。若民進黨放棄台獨沒有時間表，兩岸和平自然也不會有時間表；賴與民進黨能否洗刷台獨標籤，解鈴還須繫鈴人。

民進黨 賴清德 國民黨

上一則

里長涉賄遭約談 檢調不排除約談徐巧芯

下一則

新聞眼／總統大選副手沒挑好 選情恐被套牢

延伸閱讀

評／拿「台灣前途決議文」掩飾台獨 24年老招還在騙

評／拿「台灣前途決議文」掩飾台獨 24年老招還在騙
高雄趕場輔選 賴清德：台灣別走回頭路依賴中國

高雄趕場輔選 賴清德：台灣別走回頭路依賴中國
侯友宜駁抹紅 爆綠曾找他選台中嘉義

侯友宜駁抹紅 爆綠曾找他選台中嘉義
新聞眼／抗中又怕戰爭牌 綠話術自我矛盾

新聞眼／抗中又怕戰爭牌 綠話術自我矛盾

熱門新聞

中國網紅肖恩(右戴白帽者)在饒河夜市被粉絲包圍。(圖／截自YouTube)

台灣人這舉動出乎他意料 中國網紅：素質這麼高

2023-11-22 15:10
民眾黨總統參選人柯文哲。（記者林伯東／攝影）

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

2023-11-26 22:42
「ETtoday民調雲」25日公布最新民調指出，「賴蕭配」以34.8%的支持度排名第一，緊追在後的是國民黨「侯康配」，支持度為32.5%、僅差2.3個百分點。民眾黨的「柯盈配」排名第三。(本報資料照片)

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

2023-11-25 21:03
1987年台灣開放民眾前往大陸探視。圖為當時民眾排隊遞交申請。（聯合報系資料照）

36年前返陸探親找初戀 台老兵「身不由己文」惹哭全網

2023-11-29 17:44
圖／聯合報系資料照片

最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人

2023-11-24 17:26
民眾黨總統候選人柯文哲。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

「柯文哲走了最錯的一步…」他揭硬傷：趙少康講對了

2023-11-27 13:40

超人氣

更多 >
3家大賣場價格比一比 最便宜的是…

3家大賣場價格比一比 最便宜的是…
研究：這2種食物 提高大腸癌風險

研究：這2種食物 提高大腸癌風險
美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」

美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」
泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷
電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功

電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功